Indonesia siết điều kiện tài chính với du khách quốc tế tới Bali

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chính quyền tỉnh Bali dự kiến từ năm 2026 sẽ áp dụng cơ chế sàng lọc du khách quốc tế dựa trên năng lực tài chính, thời gian lưu trú và mục đích chuyến đi, nhằm lập lại trật tự và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Tỉnh trưởng Bali, ông Wayan Koster cho biết theo kế hoạch, du khách nước ngoài sẽ phải chứng minh có đủ khả năng tài chính, bao gồm việc xem xét số dư tài khoản tiết kiệm trong vòng 3 tháng gần nhất, như một phần trong các yêu cầu nhập cảnh.

Phát biểu tại một sự kiện về du lịch ở Bali ngày 2/1, ông Koster nêu rõ: “Một trong những yếu tố của du lịch chất lượng là khả năng tài chính của du khách, thể hiện qua số dư tài khoản trong 3 tháng gần đây.”

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá thời gian lưu trú và các hoạt động dự kiến của du khách trong thời gian ở Bali.

Theo Tỉnh trưởng Koster, biện pháp này nhằm bảo đảm mọi hoạt động du lịch được kiểm soát chặt chẽ, tương tự các quy định đang được áp dụng tại nhiều quốc gia khác.

Chính sách trên được đưa ra trong bối cảnh Bali ghi nhận lượng khách quốc tế kỷ lục, với 7,05 triệu lượt khách nhập cảnh bằng đường hàng không trong năm 2025 - mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sự bùng nổ du lịch cũng kéo theo nhiều vấn đề. Những năm gần đây, Bali liên tục đối mặt với các vụ việc du khách nước ngoài vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, coi thường phong tục địa phương, thậm chí liên quan đến các vụ án nghiêm trọng.

Tháng trước, cơ quan di trú Bali đã trục xuất một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng OnlyFans vì sử dụng sai mục đích thị thực, khi có ý định quay “phim người lớn” – hoạt động bị cấm theo giấy phép nhập cảnh. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi khi người này chỉ bị phạt nhẹ về lỗi giao thông.

Ông Koster thừa nhận rằng quyết định mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19 đã giúp phục hồi kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn trong quản lý.

Ngoài ra, Bali đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các vấn đề môi trường và hạ tầng như rác thải, ùn tắc giao thông và ngập lụt tại các khu du lịch trọng điểm.

Theo chính quyền tỉnh, thay vì áp đặt hạn ngạch cứng đối với số lượng du khách, việc siết điều kiện sàng lọc và tăng cường quy định được xem là giải pháp hiệu quả hơn để loại bỏ các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời vẫn bảo đảm lợi ích kinh tế từ du lịch.

Dù các quy định chi tiết vẫn chưa được ban hành, nhưng kế hoạch này cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Bali đối với du khách nước ngoài trong thời gian tới.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải trải qua các bước kiểm tra bổ sung trước hoặc khi nhập cảnh, tương tự quy định chứng minh tài chính tại nhiều điểm đến khác trên thế giới.

Ông Koster khẳng định Bali sẽ tập trung vào phát triển du lịch chất lượng, thay vì chỉ chạy theo số lượng./.

