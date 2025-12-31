"Staycation" đón 2026: Khám phá Thủ đô với những trải nghiệm chưa từng có

Các điểm đến trên phố cổ tưởng “quen mà lại” với những trải nghiệm chưa từng có; di sản văn hóa Thủ đô được tái hiện đầy mới mẻ trong những không gian nghệ thuật ứng dụng công nghệ số hiện đại...

Với kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài ngày được quyết định vào “phút chót,” nhiều du khách không kịp lên kế hoạch cho gia đình hay với nhóm bạn một chuyến đi xa, phương án được đa số lựa chọn là “staycation” (du lịch tại chỗ).

Ở nhà “canh gôn,” vậy dịp đón Xuân mới Bính Ngọ này, Hà Nội có gì vui? Hãy thử khám phá vô số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm cộng đồng… hấp dẫn ngay tại khu vực trung tâm.

Tưng bừng ở Hồ Gươm-Tháp Rùa

Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa vào dịp Tết Dương lịch 2026 vào đêm Giao thừa, thời gian kéo dài trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Đặc biệt, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều hiệu ứng hỏa thuật đặc sắc hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho nhân dân và du khách Thủ đô.

Đáng chú ý, cũng tại khu vực này, lần đầu tiên, Hồ Gươm-Tháp Rùa sẽ trở thành “sân khấu” của không gian chiếu sáng nghệ thuật vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12/2025 đến 4/1/2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong và ngoài nước.

Trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước. (Ảnh: TTXVN)

Không gian chiếu sáng nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo thêm điểm đến văn hóa, nghệ thuật về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao trải nghiệm tham quan tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Toàn bộ giải pháp ánh sáng được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động, nhằm bảo đảm sự hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của Hồ Gươm và Tháp Rùa.

Ban tổ chức cho hay việc thiết kế chiếu sáng đặt mục tiêu giữ trọn giá trị biểu tượng và chiều sâu văn hóa của khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời gợi mở sự kết nối giữa lịch sử, hiện tại và đời sống đương đại.

Cũng ngay tại trung tâm phường Hoàn Kiếm, nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng sẽ mở cửa miễn phí đón công chúng với không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ-Ánh sáng và di sản.” Triển lãm giới thiệu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Khác với các cuộc trưng bày truyền thống, không gian triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống.” Đến đó, công chúng không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia tương tác và trải nghiệm.

Điểm nhấn đặc biệt của trưng bày là các giải pháp trình chiếu số, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện được ứng dụng nhằm kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Hà Nội một cách trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên lịch sử và di sản văn hóa Thủ đô được tái hiện trong một triển lãm ứng dụng các công nghệ số hiện đại như 3D mapping immersive, LED kinetic, wall interactive, VR.

﻿ Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ-Ánh sáng và di sản” tràn ngập ánh sáng và đồ họa đẹp mắt. Du khách quốc tế được trải nghiệm ngắm toàn cảnh Hà Nội bằng kính thực tế ảo (Ảnh: TTXVN)

Những trải nghiệm nội đô mới lạ

Khu vực phố cổ, du khách không nên bỏ qua Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây. Tại đây, ban quản lý phố cổ trưng bày sắp đặt và tổ chức giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của gia đình Hà Nội; trang trí không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ; giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống. Gần đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) có biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Dịp này, du khách cũng có nhiều lựa chọn khác nếu muốn khám phá, trải nghiệm phố phường Thủ đô theo cách riêng, tưởng “quen mà lạ” với những hành trình mới được địa phương đưa vào khai thác như: Tour đạp xe “Hà Nội đẹp sound,” tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức,” tour “Ký ức Cột Cờ” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình…

Trong đó, tour “Ký ức Cột Cờ” kể lại câu chuyện lịch sử của Cột Cờ Hà Nội bằng ngôn ngữ trải nghiệm mới khi kết hợp khám phá di sản vật thể, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm công nghệ và dịch vụ, nhằm mang đến cách tiếp cận di sản một cách mới mẻ hơn cho du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Cột cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng đặc biệt của Thủ đô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

“Ký ức Cột Cờ” Hà Nội được thiết kế như một hành trình trải nghiệm cảm xúc với các hoạt động liên hoàn bao gồm: Tham quan Cột cờ Hà Nội theo tuyến chuyên đề, khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3) và chụp ảnh tại các điểm nhấn theo lộ trình; tham quan không gian trưng bày “Cột cờ Hà Nội và khát vọng hòa bình,” giúp du khách hiểu hơn giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa biểu tượng của công trình.

Đặc biệt, tối 1/1/2026, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chương trình “Âm sắc Việt” xây dựng như một sản phẩm khám phá đêm mang tính thử nghiệm sẽ chính thức ra mắt. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết chương trình lựa chọn phương tiện biểu đạt là âm nhạc và nghệ thuật truyền thống, qua đó mở rộng cách tiếp cận về giá trị giáo dục của Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.

Trung tâm cũng tổ chức triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Khu Thái Học, từ ngày 30/12/2025 đến 22/3/2026. Triển lãm kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại với ba nội dung chính gồm: Đạo học của người xưa; lễ hội ngàn năm Thăng Long; sự kết hợp giữa đạo học với lễ hội, tạo nên những tác phẩm vừa giàu chiều sâu tư tưởng vừa mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật.

Triển lãm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm… kết hợp kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc và khả năng tương tác cho công chúng.

Với hoạt động ý nghĩa này, ban tổ chức mong muốn công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay trong việc gìn giữ, tiếp nối di sản văn hóa-giáo dục của cha ông trong đời sống đương đại./.

Thời gian qua, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã trở thành điểm hẹn của những hành trình trải nghiệm độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Countdown Countdown 2026 với chủ đề “Mở kết nối thật 2,” sẽ diễn ra từ 19-24h ngày hôm nay, 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Theo kế hoạch, chương trình được xây dựng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, kết hợp sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn trong đêm giao thừa Tết Dương lịch. "Hà Nội Countdown 2026" quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu trong nước và quốc tế, đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc như: MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hòa Minzy, AlanWalker.