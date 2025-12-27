Indonesia đóng cửa tuyến du lịch biển nổi tiếng nhất sau tai nạn tàu du lịch

Indonesia đã tạm thời đóng cửa các đảo Padar và Komodo thuộc Vườn quốc gia Komodo ở Đông Nusa Tenggara đối với du khách do những nguy cơ về thời tiết cực đoan.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Văn phòng Cảng vụ Labuan Bajo (KSOP) cho biết quyết định được đưa ra sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu du lịch vào tối 26/12 cùng với những quan sát thời tiết bất lợi từ trạm giám sát trên đảo Padar.

Tàu du lịch loại nhỏ KM Putri Sakinah gặp tai nạn trong điều kiện sóng lớn cao tới vài mét.

Tàu chở một nhóm du khách từ đảo Komodo sang đảo Padar và đã bị hỏng động cơ, sau đó bị chìm ở vùng biển quanh đảo Padar.

Đến sáng 27/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp, gồm Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia (Basarnas), hải quân và các đơn vị địa phương, đã triển khai công tác cứu hộ theo tọa độ cuối cùng của con tàu.

Đã có 7 trong số 11 người trên tàu được cứu an toàn, gồm 2 du khách Tây Ban Nha, một hướng dẫn viên và 4 thuyền viên.

Bốn du khách còn lại, đều là người Tây Ban Nha trong cùng một gia đình, vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng.

Ông Stephanus Risdiyanto - người đứng đầu Văn phòng KSOP - cho biết ngay trong đêm xảy ra tai nạn, cơ quan này đã ban hành thông báo cho các thuyền trưởng (NtM) tạm thời dừng các chuyến tàu du lịch đến 2 đảo Komodo và Padar. Dịch vụ cấp phép đi lại (SPB) cho tuyến Padar - Komodo dự kiến cũng sẽ phải tạm dừng cho đến khi điều kiện được cải thiện.

Lệnh cấm trên nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ 4 hành khách vẫn còn mất tích.

Ông Risdiyanto kêu gọi các tàu thuyền trong vùng biển Labuan Bajo và Vườn quốc gia Komodo theo dõi dự báo cũng như cảnh báo sớm từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) về điều kiện thời tiết trong những ngày tới. Trong khi đó, vùng biển Labuan Bajo được dự báo có khả năng xảy ra thời tiết cực đoan, gây sóng lớn, dòng chảy mạnh và gió mạnh.

Tuyến du lịch biển Komodo-Padar là một trong những hành trình nổi tiếng nhất của Indonesia, thu hút nhiều du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, bãi biển hoang sơ và hệ sinh thái biển phong phú.

Du khách thường di chuyển bằng tàu gỗ, kết hợp tham quan Vườn quốc gia Komodo, lặn biển, ngắm san hô và săn bình minh, hoàng hôn trên biển Flores. Đây là tuyến du lịch hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn hàng hải cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết và sóng gió phức tạp./.

