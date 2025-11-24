Indonesia: 3 người bị thương, hơn 500 cư dân phải sơ tán vì núi lửa phun trào

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết tính đến ngày 24/11, các vụ phun trào núi lửa Semeru đã khiến 3 người bị thương nặng và hơn 500 cư dân từ 3 làng (Supiturang, Oro-Oro Ombo và Penanggal) phải sơ tán tại hai điểm là các trường học trong khu vực.

Ba nạn nhân hiện được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ Cơ quan Địa chất, thuộc Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản, cho thấy trong vụ phun trào mới nhất, núi lửa Semeru đã phun cột tro bụi cao khoảng 2.000 m so với đỉnh núi, tạo dòng khí - tro pyroclastic di chuyển tới 7km về phía Bắc và Tây Bắc.

Dựa trên các thông số về mức độ hoạt động những ngày gần đây, hiện núi Semeru ở huyện Lumajang, tỉnh Đông Java đang được duy trì ở cấp độ IV, mức cảnh báo cao nhất.

Chính quyền huyện Lumajang đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp thiên tai đến ngày 26/11 để ứng phó với các nguy cơ hoạt động tiếp diễn của ngọn núi lửa này.

Núi lửa phun trào cũng gây thiệt hại 204,63 ha đất nông nghiệp, làm 21 ngôi nhà bị hư hại nặng, cùng một cơ sở giáo dục, một cơ sở y tế và một trạm biến áp điện.

BNPB cho biết nhiều gói viện trợ đã được chuyển đến để đáp ứng nhu cầu của những người sơ tán.

Hàng trăm tấm nệm, bạt, chăn, khẩu trang y tế, túi rác, bộ dụng cụ vệ sinh cùng 1.000 suất ăn sẵn và 200 gói thực phẩm thiết yếu đã được chuyển đến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi núi lửa./.

