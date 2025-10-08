Môi trường

Indonesia ban hành cảnh báo do núi lửa phun trào liên tục

Núi lửa Semeru nằm giáp hai huyện Lumajang và Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia, đã phun trào 8 lần từ nửa đêm đến sáng 8/10, với độ cao cột tro dao động từ 300-700m.

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/10, núi lửa Semeru nằm giáp hai huyện Lumajang và Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia đã phun trào nhiều đợt liên tiếp.

Ông Mukdas Sofian thuộc Trạm quan sát núi Semeru cho biết núi lửa Semeru đã phun cột khói cao tới 700m so với đỉnh núi (tương đương độ cao 4.376m so với mực nước biển).

Cột tro bụi từ núi lửa Semeru được quan sát thấy có màu trắng và xám, với cường độ khá dày đặc về phía Tây Nam.

Vụ phun trào được ghi nhận trên máy đo địa chấn với biên độ cực đại là 22mm và kéo dài 2 phút 19 giây.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn số liệu quan sát của Trạm nói trên, trong đó ghi nhận từ nửa đêm đến sáng cùng ngày, núi lửa Semeru đã phun trào 8 lần, với độ cao cột tro dao động từ 300-700m.

Hiện núi lửa này vẫn ở mức cảnh báo Cấp 2 (Báo động) trong thang cảnh báo 4 cấp của Indonesia trong đó cấp 4 là nguy hiểm.

Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Núi lửa và Địa chất (PVMBG) khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực phía Đông Nam của núi lửa này trong phạm vi 8km từ miệng núi và 500m dọc theo sông Besuk Kobokan, do nguy cơ dòng dung nham và đám mây tro nóng có thể lan tới 13km.

Cư dân cũng được cảnh báo cảnh giác với nguy cơ xảy ra các đám mây tro nóng, lở dung nham và các dòng lũ bùn dọc theo các sông Besuk Kobokan và Besuk Bang, cùng các thung lũng sông Besuk Kembar và Besuk Sat, vốn đều bắt nguồn từ đỉnh núi Semeru, cũng như nguy cơ xảy ra các dòng bùn ở các con sông nhỏ là nhánh của Besuk Kobokan.

Ngoài ra, giới chức khuyến cáo người dân tránh xa bán kính ít nhất 3km kể từ tâm miệng núi lửa, đề phòng đá nóng, dung nham và dòng bùn dọc các sông và thung lũng sông nói trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng duy trì cảnh giác cao độ trước diễn biến hoạt động của Semeru./.

