Môi trường

Nga: Núi lửa tại Viễn Đông phun trào, cảnh báo hàng không mức cao nhất

Theo thông báo của Trung tâm Ứng phó núi lửa Kamchatka, tro bụi từ núi lửa Kronotsky bao trùm trên diện tích khoảng 85 km về phía Nam và Đông Nam tính từ miệng núi lửa.

Thanh Phương

Núi lửa Kronotsky tại Bán đảo Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông Nga) đã bất ngờ phun trào trong sáng 4/10, tạo nên cột tro bụi bốc cao tới 9,2 km so với mực nước biển.

Vụ phun trào xảy ra vào lúc 11h50 ngày 4/10 theo giờ địa phương (tức 6h50 cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Theo thông báo của Trung tâm Ứng phó núi lửa Kamchatka, tro bụi từ núi lửa Kronotsky bao trùm trên diện tích khoảng 85 km về phía Nam và Đông Nam tính từ miệng núi lửa.

Cơ quan chức năng đã lập tức ban bố cảnh báo hàng không cấp độ Đỏ - mức nguy hiểm cao nhất, trong bối cảnh luồng tro bụi dày đặc có thể đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động bay trong khu vực và cả các tuyến hàng không quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Núi lửa #Phun trào #Hàng không Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Lào Cai dồn lực khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc nhanh chóng khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân.