Nga: Núi lửa tại Viễn Đông phun trào, cảnh báo hàng không mức cao nhất

Núi lửa Kronotsky tại Bán đảo Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông Nga) đã bất ngờ phun trào trong sáng 4/10, tạo nên cột tro bụi bốc cao tới 9,2 km so với mực nước biển.

Vụ phun trào xảy ra vào lúc 11h50 ngày 4/10 theo giờ địa phương (tức 6h50 cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Theo thông báo của Trung tâm Ứng phó núi lửa Kamchatka, tro bụi từ núi lửa Kronotsky bao trùm trên diện tích khoảng 85 km về phía Nam và Đông Nam tính từ miệng núi lửa.

Cơ quan chức năng đã lập tức ban bố cảnh báo hàng không cấp độ Đỏ - mức nguy hiểm cao nhất, trong bối cảnh luồng tro bụi dày đặc có thể đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động bay trong khu vực và cả các tuyến hàng không quốc tế./.

