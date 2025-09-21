Núi lửa phun trào dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, núi lửa Lewotobi Laki-laki trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) của Indonesia, đã liên tiếp phun trào trong 2 ngày 19-20/9.

Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo hoạt động của núi lửa.



Thông báo của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa (PVMBG) cho biết, đợt phun trào mạnh nhất diễn ra vào đêm 19/9 (giờ địa phương), tạo cột tro bụi cao tới khoảng 6 km.

Ngày 20/9, ngọn núi cao 1.584 m này tiếp tục phun trào nhiều lần, có đợt đẩy tro bụi lên tới 2,5 km.



Ông Muhammad Wafid, người đứng đầu Cơ quan Địa chất Indonesia (thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản), khuyến cáo người dân và du khách tránh xa khu vực bán kính 6 km quanh miệng núi lửa, đồng thời cảnh báo tro bụi có thể ảnh hưởng đến các đường bay.

Ông cũng lưu ý nguy cơ xuất hiện lũ bùn (lahar) nếu mưa lớn xảy ra, do vật liệu từ núi lửa trộn với nước mưa tạo thành.



Sân bay Fransiskus Xaverius Seda ở Maumere (Flores) đã tạm ngừng khai thác các chuyến bay nội địa để đảm bảo an toàn.

Giới chức sân bay cho biết sẽ theo dõi tình hình và có thể quyết định mở cửa trở lại vào ngày 21/9.Trong khi đó, sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali vẫn hoạt động bình thường.



Trước đó vào tháng 7, Lewotobi Laki-laki từng phun trào cột tro bụi cao tới 18 km, khiến 24 chuyến bay tại Bali phải hủy.



Lewotobi Laki-laki, là một trong hai đỉnh núi lửa “song sinh” cùng núi Lewotobi Perempuan, cao 1.703 m, núi này hiện không hoạt động./.

