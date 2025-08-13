Nga: Núi lửa trên Bán đảo Kamchatka phun cột tro cao 12km

Nhà chức trách Nga cho biết núi lửa Klyuchevskoy trên bán đảo Kamchatka đã phun trào ngày 13/8, nhả cột tro cao tới 12km vào bầu khí quyển.

Cảnh báo hàng không liên quan đến núi lửa ở khu vực này đã được nâng lên mức đỏ, mức cao nhất.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết cột tro di chuyển theo hướng Nam, dự báo ảnh hưởng tới các khu dân cư tại các quận Ust-Kamchatsky, Milkovsky và Yelizovsky và một số khu vực khác.

Dự báo các khu vực này có thể có tro bụi rơi xuống nhưng không gây dồn ứ tại các khu vực dân cư.

Giới chức kêu gọi người dân đóng cửa ra vào và cửa sổ, giảm tối đa hoạt động ngoài trời và đeo mặt nạ khi đi ra ngoài trong trường hợp có mưa tro bụi.

Nằm ở độ cao 4.754 m so với mực nước biển tại quận Ust-Kamchatsky, núi lửa Klyuchevskoy là núi lửa đang hoạt động cao nhất ở lục địa Á-Âu. Giai đoạn phun trào hiện nay của núi lửa bắt đầu từ hồi tháng 4./.

