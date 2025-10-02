Indonesia ra cảnh báo cao nhất đối với hàng không do núi lửa phun trào

Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia (VGDMC) cho biết ngày 1/10, núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 5 km, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo hàng không mức cao nhất.



Núi lửa đã gây ra những đám mây xám dày đặc di chuyển về phía Tây và Tây Bắc. Đài Quan sát Núi lửa đã nâng cảnh báo đối với ngành hàng không lên mức đỏ - mức cao nhất.

Theo đó, máy bay bị cấm bay trong phạm vi 6 km xung quanh núi lửa và được khuyến cáo cảnh giác do tro bụi núi lửa có thể làm gián đoạn hoạt động.

Người dân và du khách cũng được cảnh báo không hoạt động trong bán kính 6 km từ miệng núi lửa và cảnh giác nguy cơ lũ bùn trong trường hợp mưa lớn.

Nhà chức trách cũng khuyến nghị người dân tại khu vực bị ảnh hưởng nên đeo khẩu trang để giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp do hít phải không khí có tro bụi núi lửa.



Với độ cao 1.584 m, Lewotobi Laki-Laki là một trong 127 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Đất nước này thường xuyên xảy ra động đất và các vụ phun trào núi lửa do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương./.

