Hà Nội nâng tầm trải nghiệm điểm đến: Di sản "thức giấc" cùng công nghệ số

Kho tàng di sản của Thủ đô khi được kết nối với nghệ thuật, thiết kế, trình diễn… sẽ góp phần làm mới, nâng cấp trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn du khách. Các chuyên gia cho rằng, việc xây dựng giá trị cốt lõi cho sản phẩm du lịch từ di sản như vậy sẽ góp phần đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới điểm đến hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời giữ vai trò trung tâm liên kết du lịch quốc gia và quốc tế.

Trên tinh thần đó, nhằm đón chào năm mới 2026, chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa sáng tạo đương đại và giá trị di sản truyền thống sẽ được tổ chức đồng bộ từ khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành Hà Nội.

Đánh thức di sản bằng công nghệ số

Mở đầu chuỗi sự kiện khẳng định bản sắc văn hóa Thủ đô trong dòng chảy đương đại, tối qua (24/12/2025), Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa đã ra mắt công chúng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đây là cách Hà Nội tiếp cận và làm mới di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật ánh sáng. Không gian chiếu sáng ấy vừa tạo hiệu ứng thị giác sinh động vừa gìn giữ được không khí trang nghiêm, chiều sâu lịch sử của biểu tượng văn hóa đặc biệt Thủ đô.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, không gian chiếu sáng nghệ thuật này sẽ được trình chiếu liên tục, phục vụ miễn phí người dân và du khách vào các buổi tối từ nay đến hết ngày 4/1/2026, góp phần hình thành điểm đến văn hóa về đêm, từng bước định vị Hồ Gươm như một “không gian di sản sống” trong lòng cộng đồng.

Chiếu sáng nghệ thuật trong không gian Hồ Gươm – Tháp Rùa. (Ảnh: BTC)

Mạch sáng tạo từ những giá trị của di sản Thành phố sẽ tiếp tục vào tối 26/12 với không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản” (tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng), mang đến cách tiếp cận di sản Thăng Long-Hà Nội một cách mới mẻ, thông qua sự kết hợp giữa công nghệ số và nghệ thuật đương đại.

Ở đó, ánh sáng trở thành yếu tố nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc và kết nối mạch thời gian từ quá khứ-hiện tại-tương lai. Điểm nhấn của triển lãm là ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, Wall Interactive, VR…, giúp người xem trực tiếp tương tác, khám phá các lớp trầm tích văn hóa của Thủ đô. Mỗi không gian trưng bày được thiết kế như một “câu chuyện mở,” đưa người xem vào chuyến du hành qua những mốc lịch sử, hình ảnh quen thuộc và nhịp sống Hà Nội đương đại.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ, chiều sâu nghìn năm văn hiến, bản sắc đô thị cùng khát vọng sáng tạo của Hà Nội trong kỷ nguyên số được thể hiện tinh tế, giàu cảm xúc.

Mở cửa miễn phí, triển lãm số không chỉ là hoạt động văn hóa chào năm mới, mà còn cho thấy hướng tiếp cận sáng tạo trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thủ đô, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản.” (Ảnh: BTC)

Và có lẽ điểm hẹn được mong chờ nhất dịp cuối năm là Hà Nội Countdown 2026, diễn ra từ 19 giờ ngày 31/12/2025, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ trong nước và quốc tế như MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, Tlinh, Wean Le, Karik, Hòa Minzy và AlanWalker…

Không khí âm nhạc sôi động, hiện đại với những khoảnh khắc kết nối cộng đồng vào thời khắc chuyển giao năm mới được kỳ vọng sẽ mở ra một hành trình tỏa sáng cho du lịch Thủ đô trong năm tới.

Nâng tầm sản phẩm từ lợi thế di sản

Với sức hấp dẫn đến từ văn hóa truyền thống, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc, không gian đô thị độc đáo và vai trò trung tâm trung chuyển du lịch của khu vực phía Bắc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu nhấn mạnh rằng Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm du lịch văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước, đóng góp trên 30% tổng lượng khách quốc tế.

Theo đó, yêu cầu trọng tâm của du lịch Thủ đô hiện nay là tập trung phát triển theo chiều sâu, làm sao để nâng cao chất lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tối đa mức chi tiêu. Đáng chú ý, nhóm khách có mức chi tiêu cao thường ưu tiên trải nghiệm mang tính giáo dục, khám phá, tương tác, phù hợp với thế mạnh di sản của Hà Nội, nếu được tổ chức bài bản và đầu tư đúng hướng.

Các chuyên gia nhận định, Hà Nội cần nâng tầm sản phẩm từ chính lợi thế nổi trội của mình là những giá trị cốt lõi của kho tàng di sản hiện hữu. Tuy nhiên, trong cách tiếp cận không nên chỉ dừng ở vai trò điểm tham quan đơn lẻ mà di sản cần trở thành chất liệu để xây dựng chuỗi trải nghiệm văn hóa có chiều sâu.

Cột Cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng của Thủ đô. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Viện trưởng Viện Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng khai thác di sản cần đặt trong tư duy thị trường, để di sản có thể chuyển hóa thành những hành trình trải nghiệm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của du khách.

Đặc biệt, theo các chuyên gia việc khai thác di sản cần gắn với quản lý bền vững, cần được khai thác hợp lý để vừa bảo tồn giá trị, vừa tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài. Quan trọng hơn, di sản chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với con người và kết nối với không gian của câu chuyện lịch sử.

Giữa bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển mạnh sang mô hình chất lượng cao, Hà Nội cần dựa vào lợi thế của mình, khai thác di sản như là chất liệu nền tảng cho trải nghiệm, sáng tạo và quản trị điểm đến. Có như thế, du lịch Thủ đô mới phát triển bền vững và khẳng định vị thế điểm đến văn hóa có chiều sâu trong kỷ nguyên mới./.

