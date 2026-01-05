Tạp chí Pháp: Việt Nam là điểm đến đáng trải nghiệm nhất ở châu Á trong năm 2026

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa độc đáo và sức sống hiện đại, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của châu Á năm 2026.

Theo bài viết mới đây của tạp chí quốc tế nổi tiếng Vogue (Pháp), Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa giá trị văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với vẻ chân thực, hiếm có, bền bỉ với thời gian.

Sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đã mở cửa trở lại du lịch, phục hồi và phát triển mạnh mẽ, vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Từ nhịp sống sôi động, hiện đại của các thành phố lớn, đến những bãi biển hoang sơ quyến rũ bao quanh bởi những cánh rừng rậm nhiệt đới, Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ lỡ.

Trong bức tranh đô thị của Việt Nam, mỗi thành phố mang một sắc thái riêng, cùng góp phần tạo nên sức hút độc đáo của điểm đến. Thủ đô Hà Nội quyến rũ du khách bởi những công trình mang dấu ấn cổ kính như hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ với kiến trúc Pháp, Nhà thờ Lớn…

Buổi tối ở khu vực trung tâm thành phố lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các hoạt động ngoài trời, không gian văn hóa-giải trí và đời sống về đêm, tạo nên một bức tranh đô thị đầy sống động.

Năm 2025, thành phố Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch đến tham quan. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Trong khi đó, cố đô Huế lại đưa du khách trở về với những trang sử của Việt Nam, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Ở đây kinh thành, lăng tẩm, vườn cảnh cùng nền ẩm thực cung đình tinh tế vẫn lưu giữ trọn vẹn vẻ trầm mặc, thanh nhã và huy hoàng của quá khứ.

Nếu như Hà Nội và Huế hiện hữu với nét đẹp cổ kính, thì Thành phố Hồ Chí Minh là biểu tượng cho một đô thị hiện đại, năng động và cởi mở. Những tòa nhà chọc trời, những khu phố nhộn nhịp, những hoạt động giải trí về đêm, ẩm thực đầy cuốn hút đã tạo nên nhịp sống giàu năng lượng, phản ánh tinh thần trẻ trung và hội nhập của thành phố.

Rời những đô thị lớn, Việt Nam mở ra một không gian hoàn toàn khác, nơi thiên nhiên trở thành điểm nhấn của hành trình. Đến với Ninh Bình, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan hết sức ngoạn mục của vùng đất này với những dãy núi đá vôi trập trùng soi bóng xuống dòng sông hiền hòa, đan xen là những ngôi đền, chùa cổ kính và những cánh đồng lúa, cánh đồng sen trải dài bất tận.

Ngược lên phía Bắc, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) như đưa du khách đứng giữa mây trời, sương mờ và những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau. Nổi tiếng với các cung đường trekking, đặc biệt là thung lũng Mường Hoa, Sa Pa còn mê hoặc bởi những khu rừng rợp bóng cây, thác nước và bầu không khí trong lành.

Khám phá Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất khi đến với mảnh đất miền Trung. Vườn Quốc gia này sở hữu hệ thống hang động lớn bậc nhất thế giới, cùng các khu rừng nguyên sinh và những dòng sông ngầm bí ẩn. Không gian hoang sơ và những trải nghiệm khám phá độc đáo đưa nơi đây trở thành thiên đường cho du khách yêu thiên nhiên, phiêu lưu và du lịch sinh thái.

Bãi Khem Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Với hơn 3.200km đường bờ biển, Việt Nam mở ra một thế giới nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện tạo nên nhịp điệu đầy mê hoặc của miền nhiệt đới. Những điểm du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam không thể không nhắc tới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh; Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh); Phú Quốc (An Giang).

Vogue cũng đánh giá cao sự hoàn thiện của hệ thống lưu trú và hạ tầng giao thông tại Việt Nam, với mạng lưới hàng không, đường bộ, đường biển ngày càng thuận tiện, giúp du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận các điểm đến.

Không chỉ Vogue, trong năm 2025, du lịch Việt Nam còn liên tiếp ghi nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế uy tín, khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tại Readers’ Choice Awards 2025 do tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) tổ chức và bình chọn bởi độc giả quốc tế, Việt Nam lọt vào top 10 “Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới” và “Quốc gia thân thiện nhất thế giới”, xếp thứ 9 và thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam đứng trong nhóm điểm đến được du khách quốc tế yêu thích cao nhất.

Cũng tại Readers’ Choice Awards 2025, Phú Quốc được bình chọn là “Hòn đảo đẹp nhất châu Á”, vượt qua nhiều bãi biển và đảo nổi tiếng trong khu vực, ghi nhận vị thế hàng đầu của điểm đến biển đảo Việt Nam trên bình chọn toàn cầu.

Tại World Travel Awards 2025, một trong những giải thưởng du lịch danh giá nhất thế giới như “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới 2025”, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là Công viên quốc gia hàng đầu thế giới, Đồng Văn (Tuyên Quang) là điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới, Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới và Bãi Kem (Phú Quốc) là bãi biển hàng đầu thế giới./.

