Kinh tế Việt Nam 2025: Tăng trưởng bứt phá, GDP tăng 8,02%

Năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02%, mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011–2025, chỉ sau năm 2022.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất của quý IV trong 15 năm qua. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế năm 2025 duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%).

Tính chung GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD)./.