Multimedia

Kinh tế Việt Nam 2025: Tăng trưởng bứt phá, GDP tăng 8,02%

Năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,02%, mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011–2025, chỉ sau năm 2022.

Dương Linh
gdp-viet-nam-1920-x-1080-px-ok-main.png

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý IV/2025 tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất của quý IV trong 15 năm qua. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế năm 2025 duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%).

Tính chung GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD)./.

#Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025 #Dự báo GDP cao nhất #Phát triển kinh tế bền vững #Tăng trưởng theo quý #Mức độ tăng trưởng cao nhất trong 15 năm
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Tại sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026”, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm những tờ báo cổ quý hiếm và 34 ấn phẩm báo in mới nhất sau sáp nhập địa giới hành chính.

Lê Văn Thuận - vũ khí bí mật của U23 Việt Nam

Lê Văn Thuận - vũ khí bí mật của U23 Việt Nam

Tỏa sáng ở những thời khắc quyết định tại SEA Games 33, Lê Văn Thuận đang nổi lên như quân bài chiến lược của U23 Việt Nam, sẵn sàng tạo đột biến tại Vòng chung kết U23 châu Á.

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

Chính quyền tỉnh Blida (Algeria) có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh.