Cục Thống kê: Kinh tế bứt phá trong quý 4 đã giúp GDP cả năm ước tăng 8,02%

Ngày 5/1/2026, Cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội quý IV và năm 2025. Điểm nhấn ấn tượng nhất là tăng trưởng GDP quý 4/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, xác lập kỷ lục là mức tăng cao nhất của quý cuối năm trong suốt giai đoạn 15 năm qua (2011-2025).

Động lực từ công nghiệp và dịch vụ

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê nhận định nền kinh tế Việt Nam đã khép lại năm 2025 với một hành trình "vượt vũ môn" đầy bản lĩnh. Sự tăng trưởng bứt phá trong quý 4 đã giúp GDP cả năm 2025 ước tính đạt mức tăng 8,02%, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025. Theo bà, kết quả này không chỉ phản ánh sức phục hồi mạnh mẽ mà còn cho thấy hiệu quả từ sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Phân tích sâu về cấu trúc tăng trưởng, bà Nguyễn Thị Hương cho biết nền kinh tế đã duy trì vững chắc xu hướng “quý sau cao hơn quý trước”. Cụ thể, GDP từ mức tăng 7,05% trong quý 1 đã liên tục được bồi đắp lên 8,16% ở quý 2, 8,25% ở quý 3 và đạt đỉnh 8,46% vào quý 4.

“Đây là thành quả của việc nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều bất định”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu ngành Thống kê, khu vực công nghiệp và xây dựng đã trở lại vai trò “đầu tàu” với mức tăng 9,73% trong quý 4, đóng góp gần 46% vào mức tăng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng 9,97% cho cả năm – cao nhất trong giai đoạn 2019-2025, tiếp tục khẳng định vị thế động lực chính dẫn dắt sự tăng trưởng.

Song hành cùng công nghiệp, khu vực dịch vụ cũng có một năm tăng trưởng tích cực với mức tăng 8,62%, chỉ thấp hơn năm 2022 trong suốt 15 năm qua. Trong đó, bà Hương đánh giá cao sự đóng góp của các ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn, như bán buôn, bán lẻ tăng 8,52%, vận tải kho bãi tăng 10,99% và đặc biệt là sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, dù năm 2025 cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn từ thiên tai, bão lũ, song khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì mức tăng 3,78% và đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.

Tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống để góp phần phát triển du lịch. (Ảnh: Cục Du lịch quốc gia)

Nâng tầm quy mô nền kinh tế

Nhìn rộng ra bức tranh quốc tế, năm 2025 là một năm đầy "sóng gió" với xung đột vũ trang và cuộc chiến thuế quan. Tuy nhiên, Việt Nam đã tận dụng tốt các cơ hội từ xu thế đầu tư AI mạnh mẽ và sự cải thiện của điều kiện tài chính toàn cầu. Trong khi, các tổ chức quốc tế (như IMF, WB hay OECD) đều dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 thấp hơn năm 2024, thì Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á, vượt xa các nước trong khu vực.

Nói về những chuyển biến nội tại, bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ: “Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chúng ta thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy và ghi dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và 50 năm thống nhất đất nước đã tạo ra động lực tinh thần to lớn, khơi dậy niềm tự hào để nhân dân cả nước vượt qua những thách thức”.

Thu nhập của người dân đã được cải thiện đáng kể khi GDP bình quân đầu người cán mốc 5.026 USD. (Ảnh: Vietnam)

Sự bứt phá về con số tăng trưởng đã kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô nền kinh tế. Cụ thể, GDP năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 514 tỷ USD, tăng tới 38 tỷ USD so với năm 2024. Đáng chú ý, thu nhập của người dân đã được cải thiện đáng kể khi GDP bình quân đầu người cán mốc 5.026 USD (tăng 326 USD so với năm trước).

Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng cũng có những bước tiến dài. Năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2025 ước đạt 245 triệu đồng/lao động, tăng 6,83% theo giá so sánh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,2%. Điều này cho thấy trình độ nhân lực đang ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của giai đoạn hội nhập mới.

Theo bà Hương, kết quả toàn diện của năm 2025 đã giúp Việt Nam hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đồng thời tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo./.