Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/1/2026

Từ ngày 5/1, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 chính thức triển khai trên phạm vi cả nước, cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc đánh giá xu hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai chính thức bắt đầu từ ngày 5/1/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026) và Giai đoạn 2 (từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026). Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027 và kết quả chính thức được công bố vào quý 3/2027./.