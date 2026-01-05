Multimedia

Infographics

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/1/2026

Từ ngày 5/1, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 chính thức triển khai trên phạm vi cả nước, cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc đánh giá xu hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

vna-potal-tu-512026-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2026-tren-pham-vi-toan-quoc.jpg

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính chủ trì triển khai chính thức bắt đầu từ ngày 5/1/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026) và Giai đoạn 2 (từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026). Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027 và kết quả chính thức được công bố vào quý 3/2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Điều tra kinh tế #Bộ Tài chính #Phát triển kinh tế #Kế hoạch xã hội #Dữ liệu kinh tế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Dương Trung Ý tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí nhiệm kỳ 2025-2030.

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).