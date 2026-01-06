Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

Tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%, trong đó phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).

Năm 2025, các địa phương trên cả nước triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”: vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Khối lượng công việc lớn cùng yêu cầu bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành thông suốt đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tăng trưởng kinh tế của các địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi và phát triển ổn định, các động lực tăng trưởng dần được củng cố. Tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của nhiều địa phương duy trì mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước, qua đó tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả ước tính cho thấy tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%). Nhóm địa phương đạt tăng trưởng trên 10% (với 6/34 tỉnh, thành phố), tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%.

Các địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,16% và 7,53%, đóng góp tương ứng 12,94 % và 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước./.