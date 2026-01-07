Sức lan tỏa của Chương trình “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng"

Lan tỏa mạnh mẽ trên truyền hình và nền tảng số

Ngày 7/1, tại Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chuyên đề Khoa giáo (VTV) tổ chức hoạt động sơ kết công tác triển khai chương trình “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng”. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lực lượng thực thi, hiệp hội, doanh nghiệp đồng hành và đông đảo cơ quan báo chí – truyền thông.

Trong quá trình phát sóng định kỳ trên kênh VTV1 và lan tỏa trên hệ sinh thái số của VTV, chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu, bám sát các vấn đề nóng của thị trường. Nội dung tập trung phản ánh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Sau 6 tháng triển khai, các nền tảng số của chương trình ghi nhận hơn 115 triệu lượt xem và 2,3 triệu lượt tương tác; riêng nền tảng TikTok đạt hơn 22 triệu lượt xem. Nhiều nội dung phản ánh chuyên sâu đã tạo hiệu ứng xã hội rõ rệt, như phóng sự về thịt lợn bệnh thu hút hơn 8 triệu lượt xem, hay loạt nội dung liên quan đến tôn giả, vật liệu xây dựng đạt khoảng 1,5 triệu lượt xem. Đáng chú ý, khi được các trang cộng đồng và địa phương chia sẻ lại, một số nội dung đã đạt mức 6–7 triệu lượt xem, cho thấy mức độ quan tâm lớn của xã hội và tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Tăng cường phối hợp liên ngành, tạo “lá chắn” cho thị trường

Tại buổi sơ kết, Ban Tổ chức tập trung rà soát kết quả triển khai, đồng thời trao đổi về cơ chế phối hợp giữa đơn vị sản xuất, các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi và doanh nghiệp đồng hành. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ dữ liệu, xác định đầu mối thông tin, phối hợp lựa chọn chủ đề theo mức độ rủi ro của thị trường, cũng như tăng cường sự tham gia chủ động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và hỗ trợ xử lý vụ việc.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, sau hơn 6 tháng triển khai Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 15/6 đến 30/11/2025, các lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý gần 58.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 6.300 tỷ đồng; khởi tố 771 vụ án với 1.587 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm quy mô lớn. Ban Chỉ đạo 389 đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, trong đó có chương trình “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng”, trong việc nâng cao nhận thức xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ góc độ lực lượng thực thi, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh tính chất phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới. “Các đối tượng ngày càng đa dạng mặt hàng, thủ đoạn tinh vi, tác động trực tiếp đến an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng”, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh cho biết.

Chỉ riêng trong năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 2.477 kg ma túy các loại; gần 40 kg vàng; hơn 300.000 nhân dân tệ và 80.000 USD; hàng trăm nghìn bao thuốc lá; hơn 40.000 kg thực phẩm đông lạnh từ gia súc, gia cầm, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng, nhiên liệu, khoáng sản và động vật hoang dã. Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, thực tế này cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác kiểm soát từ tuyến biên giới vào nội địa, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông để người dân nâng cao cảnh giác.

Đại diện Ban Chuyên đề Khoa giáo (VTV) khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng chương trình, bám sát thực tiễn thị trường, góp phần “lật tẩy” các thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế để phân biệt hàng thật – hàng giả.

Ông Trần Đình Tài – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen chia sẻ về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thị trường và người tiêu dùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng hành cùng chương trình, ông Trần Đình Tài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho rằng, “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng” đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Trần Đình Tài, việc phản ánh kịp thời các hành vi gian lận không chỉ giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức, mà còn tạo lợi thế cho các doanh nghiệp chân chính, buộc thị trường vận hành minh bạch và lành mạnh hơn. Với hệ thống Hoa Sen Home hiện đang trực tiếp phân phối hơn 15.000 mã sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất, việc đồng hành cùng chương trình, theo ông Trần Đình Tài, xuất phát từ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thị trường và người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, chương trình “Chống gian lận – Bảo vệ người dùng” tiếp tục duy trì phát sóng ổn định vào 17 giờ 10 phút thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1, đồng thời mở rộng khai thác dữ liệu thực tiễn, tăng cường phối hợp liên ngành và phát huy vai trò của nền tảng số để tiếp cận sâu hơn tới cộng đồng địa phương và khán giả trẻ, qua đó góp phần xây dựng thị trường minh bạch và an toàn vì quyền lợi người tiêu dùng./.