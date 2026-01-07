Xu hướng chốt lời đẩy giá vàng châu Á đi xuống

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch 7/1 tại thị trường châu Á, do các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi kim loại quý này có thời điểm chạm mức cao nhất hơn một tuần, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và thị trường thận trọng chờ loạt dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ công bố trong tuần này.

Cụ thể, chiều phiên này, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống còn 4.447,03 USD/ounce. Trước đó, giá vàng từng lập kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào ngày 29/12/2025. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2025 tại Mỹ giảm 0,9%, xuống 4.456,10 USD/ounce.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng biến động giá hiện nay không chịu tác động quá lớn từ các yếu tố cơ bản.

Theo ông, thị trường đang mang nặng yếu tố đầu cơ và xu hướng giá nhìn chung vẫn nghiêng về chiều tăng, song đà tăng của đồng USD đang gây áp lực lên giá vàng.

Chỉ số USD duy trì quanh mức cao nhất trong hơn hai tuần, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, đồng thời chờ đợi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 9/1 để có thêm định hướng.

Các số liệu khác như Khảo sát cơ hội việc làm và biến động lao động (JOLTS) và báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, dự kiến công bố trong ngày 7/1 (giờ Mỹ), cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.

Thống đốc Fed Stephen Miran, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng này, cho biết hôm 6/1 rằng Mỹ cần cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn để duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Về diễn biến địa chính trị, Venezuela và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép xuất khẩu tối đa 2 tỷ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Động thái này có thể khiến nguồn cung dầu chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

Trên thị trường kim loại quý khác, trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm mạnh 3,5%, xuống 78,43 USD/ounce, từ mức đỉnh lịch sử 83,62 USD/ounce ghi nhận ngày 29/12. Giá bạch kim giảm 4,1%, xuống 2.342,50 USD/ounce, lùi xa khỏi mức kỷ lục 2.478,50 USD/ounce thiết lập đầu tuần trước, dù trước đó trong phiên từng tăng hơn 3%. Giá palladium cũng giảm sâu 5,6%, xuống còn 1.720,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều ngày 7/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,1-158,12 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng cùng đi lên, thương hiệu SJC tiến sát mốc 159 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước sáng 7/1 tăng từ 300.000-800.000 đồng/lượng, trong đó thương hiệu SJC tiến gần mốc 159 triệu đồng mỗi lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tăng gần mốc 4.500 USD/ounce.