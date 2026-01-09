Giá vàng thị trường châu Á đi xuống phiên cuối tuần

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên ngày 9/1, khi hoạt động điều chỉnh danh mục của các chỉ số hàng hóa cùng với đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Trong khi đó, nhà đầu tư chờ đợi số liệu việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày.

Chiều phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.469,03 USD/ounce, dù vẫn đang hướng tới mức tăng hơn 3% trong cả tuần. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 2/2026 tăng 0,4% lên 4.477,70 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã lập đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26/12.

Theo ông Ross Norman, nhà phân tích độc lập, giá vàng trong ba phiên gần đây chịu áp lực chốt lời, song động lực chính hiện nay đến từ sự tăng giá của đồng USD trước thời điểm công bố báo cáo việc làm của Mỹ.

Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất gần một tháng, khi giới giao dịch theo dõi sát phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền áp đặt thuế quan khẩn cấp. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng - vốn được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về thị trường lao động, các nhà kinh tế dự báo số việc làm mới tạo trong trong tháng 12/2025 chỉ tăng khoảng 60.000 việc, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm nhẹ từ mức 4,6% xuống 4,5%.

Giá vàng được dự báo tiếp tục chịu áp lực trong những ngày tới khi quá trình điều chỉnh danh mục định kỳ hằng năm của các chỉ số hàng hóa Bloomberg chính thức bắt đầu trong tuần này. Đây là hoạt động điều chỉnh tỷ trọng các mặt hàng nhằm bảo đảm chỉ số phản ánh sát diễn biến thị trường.

Ông Norman cho biết một số chỉ số đang điều chỉnh lại tỷ trọng kim loại quý, trong đó có vàng, khiến giá có phần suy yếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về yếu tố cơ bản, ông cho rằng triển vọng thị trường vẫn khá tích cực.

Ngân hàng HSBC nhận định giá vàng có thể tăng lên mức 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, nhờ rủi ro địa chính trị gia tăng và gánh nặng nợ công ngày càng lớn.

Cùng ngày, trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 76,83 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 83,62 USD/ounce vào ngày 29/12. Kim loại này vẫn đang trên đà tăng hơn 6% trong tuần. Giá bạch kim giao ngay giảm 0,8% xuống 2.250,30 USD/ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 2.478,50 USD/ounce vào đầu tuần. Trong khi đó, giá palladium đi ngang ở mức 1.785,25 USD/ounce. Cả bạch kim và palladium đều được dự báo ghi nhận mức tăng trong tuần này.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ chiều 9/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,3-158,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

