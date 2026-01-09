UOB nâng dự báo GDP 2026 của Việt Nam lên 7,5% sau kết quả tăng trưởng vượt trội

Ngày 9/1/2026, các chuyên gia của Ngân hàng UOB Singapore nhận định nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, dù chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng trên 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc. Vì vậy, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 7% lên 7,5%, phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại của Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tiếp tục trong quý 4/2025

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore cho biết số liệu công bố ngày 5/1 bởi Tổng cục Thống kê (GSO), GDP thực tế của Việt Nam tăng thêm 8,46% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, cao hơn mức 8,25% của quý 3/2025, nhờ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ.

Kết quả này vượt dự báo của Bloomberg (7,7%) và dự báo của UOB (7,2%), đánh dấu mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất kể từ năm 2009 (không tính biến động do COVID-19). Tính chung cả năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của UOB nhưng chưa đạt mức mục tiêu chính thức của Chính phủ là 8,3%-8,5%, vốn đòi hỏi tăng trưởng đột biến 9,7%-10,5% trong quý 4.

Động lực chính cho sự bứt phá trong quý 4/2025 tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ, nối tiếp mức tăng 18,2% của quý 3, bất chấp thách thức từ thuế quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 tăng khoảng 17%, đạt mức kỷ lục 473 tỷ USD so với khoảng 400 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng 19% đã khiến thặng dư thương mại cả năm giảm xuống còn 19 tỷ USD (so với 24 tỷ USD năm 2024).

Sản xuất chế biến và chế tạo cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 11,3% trong quý 3/2025, nhanh hơn mức 10% cùng kỳ năm 2024. Tính cả năm, sản lượng chế biến và chế tạo tăng 10,5%, nối tiếp mức tăng 9,5% năm 2024 và đạt thành tích tốt nhất kể từ năm 2018.

Cũng theo ông Suan Teck Kin, các số liệu khác trong quý tiếp tục xóa tan lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì, với vốn đăng ký tăng nhẹ 0,5%, đạt 38,4 tỷ USD trong năm 2025. Vốn FDI thực hiện tăng mạnh 9%, đạt mức kỷ lục mới 27,6 tỷ USD so với kỷ lục trước đó 25,4 tỷ USD năm 2024, khi các nhà đầu tư nước ngoài đẩy nhanh kế hoạch đầu tư trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Cần lưu ý rằng số liệu FDI thực hiện do Tổng cục Thống kê công bố khác với số liệu thường được tham chiếu từ UNCTAD do khác biệt về phương pháp và phân loại. Ví dụ, FDI thực hiện của Việt Nam năm 2024 được UNCTAD báo cáo ở mức kỷ lục 20,2 tỷ USD (so với 25,4 tỷ USD theo GSO). Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy FDI theo định nghĩa của UNCTAD cho Việt Nam năm 2025 nhiều khả năng sẽ đạt mức kỷ lục mới khoảng 22-24 tỷ USD khi dữ liệu chính thức được công bố vào khoảng tháng 6 năm nay.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB. (Ảnh: Vietnam+)

Song song với hoạt động thương mại và kinh doanh sôi động, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 20%, đạt mức kỷ lục 21,17 triệu lượt trong năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó 18 triệu lượt năm 2019. Khách từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25% tổng lượng khách (dù vẫn thấp hơn mức 32% năm 2019), tiếp theo là Hàn Quốc (20,5%), Đài Loan-Trung Quốc (5,8%), Mỹ (4%) và Nhật Bản (3,8%).

Khởi đầu vững chắc cho năm 2026

Ông Suan Teck Kin cho biết nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, bất chấp áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam chứng minh khả năng chống chịu và bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc.

“Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 7% lên 7,5%, phản ánh sự bền bỉ, đà tăng trưởng và triển vọng tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên, mức nền thống kê cao, khả năng suy giảm của xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh trước đó, cùng với sự bất định về chính sách thuế của Mỹ, là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng,” ông Suan Teck Kin nhận định.

Nhìn chung, Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước các xung đột thương mại như thuế quan của Mỹ do tính chất mở của nền kinh tế như xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, cao thứ hai ASEAN sau Singapore (182%) đồng thời có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Cũng theo ông Suan Teck Kin, năm 2024, Mỹ chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (406 tỷ USD), là thị trường lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc (15%) và Hàn Quốc (6%). Các mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Mỹ năm 2024 gồm: sản phẩm điện HS85 (41,7 tỷ USD), điện thoại di động và thiết bị liên quan HS84 (28,8 tỷ USD), đồ nội thất HS94 (13,2 tỷ USD), giày dép HS64 (8,8 tỷ USD), hàng may mặc dệt kim HS61 (8,2 tỷ USD) và hàng may mặc không dệt kim HS62 (6,6 tỷ USD). Các nhóm sản phẩm này chiếm gần 80% tổng lượng hàng Việt Nam xuất sang Mỹ trong năm 2024.

Ngân hàng nhà nước duy trì lãi suất ổn định trong thời điểm hiện tại. (Ảnh: Vietnam+)

“Mặc dù hoạt động thương mại của Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp thuế quan của Mỹ, một kịch bản tiềm ẩn là đơn hàng xuất khẩu có thể giảm khi nhu cầu đẩy mạnh trước đó suy yếu và giá cao hơn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026,” ông Suan Teck Kin nói.

Ngân hàng nhà nước duy trì lãi suất ổn định trong thời điểm hiện tại

Chuyên gia của UOB đánh gia với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 và triển vọng khả quan cho năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% (chung) và 3,3% (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng), so với lần lượt 3,6% và 2,85% trong năm 2024. Chi phí y tế và giáo dục là những yếu tố chính duy trì mức lạm phát cao, dù xu hướng đã phần nào ổn định.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước. Đồng VND là đồng tiền giảm giá mạnh thứ ba tại châu Á trong năm 2025, mất giá 3,1% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm của đồng rupee Ấn Độ (4,8%) và rupiah Indonesia (3,5%), nhưng cao hơn mức giảm của peso Philippines.

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng USD suy yếu, với mức tăng từ 10% của ringgit Malaysia đến 0,3% của yen Nhật trong năm qua. Dựa trên các yếu tố trên, UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026./.

