Quảng Trị siết chặt tuyến biên giới, ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm

Càng về thời điểm cuối năm, đặc biệt là giai đoạn giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và gian lận thương mại trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị diễn biến ngày càng phức tạp.

Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới, nhất là tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cha Lo, đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, quyết liệt ngăn chặn vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương thương mại, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tuyến biên giới “nóng” lên từng ngày cuối năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trở nên sôi động, lưu lượng phương tiện và hàng hóa tăng cao nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vẫn còn một số đối tượng lợi dụng cao điểm cuối năm, sự nhộn nhịp trong thông quan để trà trộn hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận xuất xứ, khai báo sai chủng loại, số lượng nhằm trốn thuế hoặc hợp thức hóa hàng hóa vi phạm.

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, các mặt hàng vi phạm chủ yếu như: pháo nổ, thuốc lá ngoại, rượu bia, đường kính, hàng điện tử, thực phẩm đông lạnh... Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài biên giới, tổ chức vận chuyển theo nhiều khâu, nhiều tuyến nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Điển hình, ngày 18/12/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 112 kiện hàng chứa 676 cá thể rắn hổ mang (loại một mắt kính) với tổng trọng lượng hơn 924 kg từ Lào về Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đây là vụ việc có quy mô lớn, cho thấy tính chất phức tạp, liều lĩnh của các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới trong thời điểm cuối năm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Chi cục Hải quan Khu vực 9 cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ rất sớm; trong đó, tập trung phân tích, đánh giá rủi ro, triển khai tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc kiểm tra thực tế hàng hóa và giám sát chặt chẽ các loại hình xuất nhập khẩu có nguy cơ cao.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lưu lượng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh nhiều, thường xuyên, liên tục trong ngày nên công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu gặp nhiều khó khăn. Một số đối tượng lợi dụng trà trộn các mặt hàng không khai báo, hàng cấm vào các loại hàng hoá có khối lượng lớn, cồng kềnh khó kiểm tra. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Việt Hưng, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, hiện, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu của tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ sớm, từ xa nhằm chủ động ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Trước tình hình đó, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã kịp thời triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là kế hoạch phòng, chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Chi cục Hải quan Khu vực 9. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh thu thập thông tin; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, công an nhằm siết chặt công tác kiểm tra, xử lý.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác xử lý, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ như: máy soi hành lý, máy soi container, chó nghiệp vụ, máy test ma túy...; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Quan điểm xuyên suốt của lực lượng hải quan là vừa siết chặt kiểm soát, vừa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, bảo đảm thông quan thông suốt nhưng kiên quyết không để hàng lậu, hàng gian lận lọt qua cửa khẩu.

Anh Trần Thanh Phong, đại diện Công ty Vận tải Safi cho biết, các mặt hàng thông quan qua cửa khẩu Lao Bảo của công ty chủ yếu là thiết bị máy móc, giấy, phế liệu... được vận chuyển từ Lào về cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng), với lưu lượng trung bình từ 60-70 chuyến mỗi ngày. Trong quá trình xuất, nhập hàng hoá, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo làm việc chặt chẽ, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi.

Phối hợp đồng bộ, không để “nóng” địa bàn

Song song với lực lượng hải quan, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Quảng Trị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, nơi các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển hàng lậu. Đặc biệt, tại tuyến sông biên giới Sê Pôn giáp nước bạn Lào qua địa bàn xã Lao Bảo và tuyến Quốc lộ 9 về xuôi luôn là địa bàn “nóng” về nạn về tình trạng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng buôn lậu tập kết các loại hàng hóa phía nước bạn Lào, sau đó lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối và sơ hở của lực lượng chức năng để thuê “cửu vạn” gùi cõng hàng hóa qua biên giới bằng các đường tiểu ngạch hoặc dùng thuyền máy nhỏ chở hàng vượt sông Sê Pôn vận chuyển hàng tập kết tại các bến ở phía Việt Nam. Sau đó, chờ cơ hội tuồn vào sâu nội địa để tiêu thụ hoặc trà trộn vào hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch.

Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn đơn vị quản lý càng về cuối năm càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường gia cố phương tiện, cất giấu hàng hóa tinh vi trong các thùng hàng; xé lẻ hàng hóa, thuê cửu vạn vận chuyển qua đường mòn, đường sông vào ban đêm hoặc rạng sáng. Thậm chí, các đối tượng còn cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng để đối phó, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời, triển khai lực lượng tại 9 chốt trên tuyến biên giới, tổ chức tuần tra 24/24 giờ với các ca, kíp trực liên tục; bố trí tổ cơ động thường xuyên hoạt động trong những khung giờ trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa...

Thượng tá Luận nhấn mạnh, hiện, đơn vị đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội Đặc nhiệm Trinh sát miền Trung; đồng thời duy trì trao đổi thông tin với Đại đội 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Đensavan để nắm tình hình từ xa...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm góp phần đảm bảo thị trường ổn định và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, lực lượng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, thu giữ số lượng lớn tang vật.

Cụ thể, đơn vị đã chủ trì đấu tranh thành công 10 chuyên án; bắt giữ 542 vụ với 593 đối tượng; thu giữ hơn 69.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 870 kg ma túy các loại; 6 khẩu súng, 117 viên đạn; hơn 670 kg pháo hoa nổ; hơn 430 kg thuốc nổ; hơn 54.000 lít dầu DO; khởi tố 36 vụ án hình sự với 41 đối tượng... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị, đặc biệt tại các cửa khẩu quốc tế được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng sự đồng hành chính quyền dịa phương, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Quảng Trị đang từng bước đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh biên giới trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.../.