Tuyên Quang: Hủy nổ an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh, còn nguyên ngòi nổ

Minh Tâm-Đăng Ninh
Quả bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện tại khu vực mép bờ sông Lô, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đăng Ninh/TTXVN phát)
Quả bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện tại khu vực mép bờ sông Lô, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đăng Ninh/TTXVN phát)

Ngày 8/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tổ chức di dời, hủy nổ an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom này còn nguyên ngòi nổ được người dân phát hiện tại khu vực ven sông Lô, thuộc thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 7/1, trong quá trình sinh hoạt và sản xuất, người dân địa phương phát hiện một vật thể nghi là bom tại khu vực mép bờ sông Lô. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Yên, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chiêm Hóa đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động dân quân tổ chức khoanh vùng, canh gác nghiêm ngặt, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Qua khảo sát của lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đây là quả bom do không quân Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh, có đường kính khoảng 20cm, dài 80cm, còn nguyên ngòi nổ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu xảy ra va chạm hoặc tác động mạnh.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, ngày 8/1, lực lượng công binh đã tổ chức di dời quả bom đến khu vực hủy nổ tập trung theo đúng quy định.

Việc hủy nổ được thực hiện thành công trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu dân cư lân cận.

Việc phát hiện và xử lý kịp thời bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, nhất là tại những khu vực từng là chiến trường ác liệt trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuyên Quang #Hủy nổ bom #Sông Lô Tuyên Quang
