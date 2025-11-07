Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ

Ngày 7/11, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương tiến hành hủy nổ an toàn một quả bom phá nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ, được phát hiện tại khu vực sông Nậm Mô, xã Tương Dương.

Trước đó, phóng viên TTXVN thông tin, khoảng 21 giờ ngày 30/10, người dân địa phương trong lúc đánh bắt cá trên sông Nậm Mô đoạn qua bản Pủng, xã Tương Dương đã phát hiện một quả bom chưa nổ lộ ra do mực nước sông cạn. Vị trí quả bom cách bờ sông khoảng 30m và cách cầu Tân Xả khoảng 200m.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã cử lực lượng đến xác minh, khoanh vùng bảo vệ hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm. Kế hoạch xử lý được triển khai khẩn trương với sự tham gia của lực lượng Công binh tỉnh và các đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra, quả bom được xác định là loại bom phá MK-82 do quân đội Mỹ thả trong chiến tranh, có đường kính 30cm, dài 140cm, trọng lượng khoảng 250kg và vẫn còn nguyên kíp nổ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, trục vớt và vận chuyển quả bom đến khu vực khe Bu Lộn, bản Thạch Dương, xã Tương Dương tiêu hủy. Toàn bộ quá trình được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản./.

