Triệt phá đường dây sản xuất mỳ sợi sử dụng hóa chất cấm

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (sinh năm 1981), Thạch Vĩnh (sinh năm 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (sinh năm 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ mì sợi có sử dụng chất cấm trên địa bàn phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn tổ chức, cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại địa phương này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn borax-hàn the, soda và dung dịch silicate vào quá trình sản xuất mỳ sợi nhằm tăng độ dai, mềm và tạo màu sắc bắt mắt. Đây đều là các hóa chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu khai nhận đã sử dụng hóa chất cấm để sản xuất mỳ sợi trong thời gian khoảng 10 năm. Riêng trong ba năm gần đây, cơ sở này đã đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi không bảo đảm an toàn.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm soát nhằm giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

