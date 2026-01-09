Hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk cùng bị phạt 8 năm tù

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 4 bị cáo trong vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) đều nhận 8 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự; Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn - Công ty Sài Gòn) 30 tháng tù và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên - Công ty An Nguyên) 18 tháng tù về cùng tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Hạ và Từ cùng bị phạt 180 triệu đồng, Hải và Chương cùng bị phạt 40 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Về vai trò, tính chất phạm tội của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xác định 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 Công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 Dự án.

Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng, trong đó Hạ nhận 3,2 tỷ đồng từ Hải và 1,9 tỷ đồng từ Chương.

Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Hải và Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã đưa tổng số hơn 11 tỷ đồng cho Hạ và Từ để được can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho 3 Công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 Dự án.

Bản án sơ thẩm nhận định, trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, trực tiếp xâm phạm đến tính chất công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu thầu, gián tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Hành vi nhận hối lộ của các bị cáo Hạ, Từ đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, đảng viên, xói mòn niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự, áp dụng hình phạt tù giam nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm mục đích răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Hội đồng Xét xử đã xem xét nguyên nhân phạm tội “Nhận hối lộ” của Hạ và Từ xuất phát từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, phạm tội có tính chất thụ động, không có hành vi vòi vĩnh, ép buộc, đòi hỏi đối với các doanh nghiệp.

Ngoài động cơ lợi ích vật chất cho bản thân, 2 bị cáo này cũng muốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có công ăn việc làm. Đồng thời, 2 bị cáo đã nhanh chóng nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ; thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án nên có căn cứ áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt, áp dụng mức hình phạt dưới khung hình phạt, vừa đảm bảo mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với các bị cáo.

Đối với nhóm bị cáo Hải, Chương bị truy tố về tội “Đưa hối lộ,” Tòa đã xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ là vì mong muốn doanh nghiệp có trúng thầu, có việc để làm.

Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu...

Trên cơ sở đó, Hội đồng Xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo./.

