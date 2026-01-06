Hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk bị đề nghị 9-10 năm tù

Sáng 6/1, phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo trong vụ án.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cùng mức phạt từ 9-10 năm tù về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự; Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn-Công ty Sài Gòn) từ 3-4 năm tù, Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Nguyên-Công ty An Nguyên) từ 2-3 năm tù về cùng tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bổ sung phạt tiền đối với bị cáo Hải và bị cáo Chương, mỗi bị cáo bị phạt từ 40-50 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Bản luận tội nêu rõ, trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan nhà nước, làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Hành vi tham nhũng, tiêu cực nảy sinh trong chính cơ quan nhà nước đã làm giảm uy tín của các cơ quan, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật; làm xói mòn niềm tin của nhân dân với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Do vậy, việc đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo đã thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đảng, nhà nước, cũng như của toàn xã hội, đặc biệt là đối với loại tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã chết) gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, 04.

Bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền của bị cáo Hải, bị cáo Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 Công ty này trúng thầu; trong đó, Phạm Văn Hạ nhận 5,1 tỷ đồng, Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỷ đồng.

Công tố viên nhận định, trong vụ án này, các bị cáo là những người có trình độ văn hóa, có đầy đủ nhận thức về pháp luật.

Bị cáo Từ, bị cáo Hạ là người có chức vụ cao trong cơ quan quản lý nhà nước; bị cáo Hải và Chương là người đứng đầu doanh nghiệp, lẽ ra các bị cáo phải biết nghiêm khắc rèn luyện bản thân, sống và làm việc theo pháp luật, nhưng các bị cáo đã không tuân thủ đúng pháp luật, dẫn đến hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí còn là người đứng đầu, đứng ở vị trí thứ hai của cơ quan, lẽ ra bị cáo phải nghiêm túc nêu gương cho cấp dưới, nhưng vì động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Vì vậy, công tố viên cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, cách ly các bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục các bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

Đánh giá tính chất, vai trò của các bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Hạ và Từ phạm tội “Nhận hối lộ,” cần phải có mức án cao hơn các bị cáo còn lại; 2 bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm tương đương, bằng nhau. Bị cáo Hải phải có hình phạt cao hơn bị cáo Chương.

Xét về nguyên nhân phạm tội, công tố viên cho rằng 2 bị cáo Hạ và Từ phạm tội có một phần do các bị cáo thực hiện chỉ đạo của cấp trên, do vậy mức độ phạm tội của các bị cáo này cần xem xét giảm nhẹ một phần.

Bên cạnh đó, công tố viên cũng đã cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chủ động nộp khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… để đưa ra mức hình phạt đề nghị theo hướng giảm nhẹ, cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo./.

Vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk: Bị cáo thừa nhận đưa quà cảm ơn Sau khi trúng thầu, Lê Đình Hải cho rằng Công ty Sài Gòn mình có đủ năng lực tham gia và đưa quà cảm ơn 2 bị cáo Hạ, Từ mà không cho rằng đó là tiền đưa hối lộ.