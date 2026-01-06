Quảng Ninh: Khởi tố vụ án tổ chức cho 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện xe ôtô chở theo 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 6/1, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 2 giờ 55 phút ngày 29/12/2025 tại Km20+660 tuyến cao tốc Hải Phòng-Móng Cái thuộc địa bàn phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29F-03507 do Nguyễn Đức Tiệp (sinh năm 1983, trú tại thôn Vũ Lễ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 người mang quốc tịch Trung Quốc, gồm 10 nam và 2 nữ. Tại thời điểm làm việc, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển số người nước ngoài nêu trên.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, tháng 8/2025, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã ngăn chặn 1 xuồng cao tốc chở 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại vùng biển Vĩnh Thực.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động nhập cảnh trái phép trên địa bàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp như duy trì các tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động trên toàn tuyến biên giới và các cửa ngõ đường biển.

Các đơn vị như Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Trà Cổ, Hoành Mô luôn trực 100% quân số vào các đợt cao điểm; sử dụng các thiết bị giám sát hiện đại, camera an ninh tại các khu vực trọng yếu và tăng cường tuần tra bằng xuồng máy, flycam để kịp thời phát hiện các phương tiện lạ xâm nhập vùng biển; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương và thực hiện thủ tục trao trả/tiếp nhận công dân vi phạm một cách nhanh chóng; xét xử công khai các vụ án này nhằm mục đích răn đe; phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới", vận động cư dân biên giới không tiếp tay, dẫn đường và chủ động tố giác tội phạm./.

