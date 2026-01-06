Tây Ninh: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo lậu

Ngày 6/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khuynh, sinh năm 1968, trú tại khu phố 7, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đang vận chuyển số lượng lớn pháo lậu.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 3/1, tại khu vực thuộc Tổ 3, ấp Tân Dũng, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Tân Hà phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Công an xã Tân Đông phát hiện Nguyễn Văn Khuynh đang điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 60K-570.21, có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có chứa 110kg pháo hoa nổ các loại, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng Nguyễn Văn Khuynh khai nhận số pháo hoa nổ trên được mua lại của một người quen trên địa bàn xã Tân Đông với giá 28 triệu đồng để mang về nhà ở Đồng Nai bán lại kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Khuynh về hành vi mua bán hàng cấm (pháo hoa nổ), đồng thời đưa đối tượng và tang vật về Đồn Biên phòng Tân Hà tiếp tục xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định được người bán pháo hoa lậu cho Khuynh là Đỗ Khắc Nhất, có nhà tại ấp Tân Cường, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.

Đồn Biên phòng Tân Hà tiến hành phối hợp với các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương ấp Tân Cường, xã Tân Đông khám xét khẩn cấp nhà của Đỗ Khắc Nhất và bà Nguyễn Thị Chanh (mẹ đẻ của Đỗ Khắc Nhất) tại Tổ 2, ấp Tân Cường, xã Tân Đông.

Qua khám xét phát hiện ở khu vực phòng bếp trong nhà bà Chanh có cất giấu hơn 130kg pháo hoa nổ các loại.

Các đơn vị chức năng tiến hành lấy lời khai, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý các đối tượng và tang vật, phương tiện theo quy định của pháp luật./.

