Quảng Ninh: Thu giữ 1,2 tấn thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 6/1, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ, đang trên đường vận chuyển từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Cụ thể, vào hồi 13 giờ 10 phút ngày 3/1 tại khu vực cửa sông Bắc Luân (thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Phương tiện đang di chuyển từ hướng mốc 1378 về phía khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển kiêm chủ phương tiện là Nguyễn Ngọc Trường (sinh năm 1987, trú tại khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1).

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng có chiều dài 6m này chở 20 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa thịt vịt đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 1,2 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Trường không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Bước đầu, đối tượng Trường khai nhận đã điều khiển bè mảng sang khu vực giàn nuôi hàu thuộc vùng biển Trung Quốc để nhận số hàng này, sau đó vận chuyển thuê về Bến Dậu (khu phố Tràng Vỹ) cho một người đàn ông tên Minh để lấy tiền công.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã đưa phương tiện và toàn bộ tang vật về đơn vị để lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật./.