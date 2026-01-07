Vụ ngộ độc tại Lâm Đồng: Xử phạt hành chính chủ xe bán bánh mỳ

Ngày 7/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến ngộ độc bánh mỳ xảy ra ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Từ Nguyên Bình (sinh năm 1976, trú phường Phan Thiết), là chủ xe bán bánh mỳ thịt nguội Bibone tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Bình có các hành vi vi phạm gồm: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố. Tổng số tiền phạt là 92 triệu đồng.

Quyết định cũng nêu rõ ông Từ Nguyên Bình phải đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; buộc thu hồi và tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc theo quy định.

Ông Bình phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý vụ việc, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Vụ ngộ độc bánh mỳ xảy ra vào sáng 13/12/2025. Các bệnh viện khu vực ven biển Lâm Đồng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn ói nhiều lần, sốt.

Từ ngày 13-18/12 các bệnh viện: An Phước, Tâm Phúc, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 97 ca. Tất cả bệnh nhân đều đã ăn bánh mì cùng một cơ sở thuộc phường Phan Thiết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác xử lý ngộ độc thực phẩm trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với bệnh viện tiến hành điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm còn lại ngày 12/12/2025 (bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm), bao gồm 1 mẫu jambong, 1 mẫu chả lụa, 1 mẫu nem chua, 1 mẫu patê, 1 mẫu thịt xá xíu gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong nem chua và thịt xá xíu. Như vậy, nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm cho gần 100 người sau khi ăn bánh mỳ tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng) là do vi khuẩn Salmonella spp./.

