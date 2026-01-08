Vĩnh Long: Thăm, chúc mừng các chức việc tiêu biểu Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 8/1, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các chức việc tiêu biểu Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp lễ kỷ niệm 106 năm (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Ất Tỵ) Ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Tại phường Cái Vồn, đoàn đã đến thăm, chúc mừng ông Nguyễn Văn Năm - Trị sự viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Văn Đuông - Phó trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long Thạch Thị Thu Hà chúc các vị chức việc và bà con Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, vạn sự tốt lành và đạt được nhiều thành tựu trong mọi hoạt động đạo sự.

Thông tin nhanh một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2025, những định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2026, bà Thạch Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh trong việc hướng dẫn tín đồ tu hành theo giáo lý "Học Phật-Tu nhân," chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động từ thiện xã hội; qua đó góp phần giữ gìn ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long mong rằng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, vận động chức việc, tín đồ sống "tốt đời, đẹp đạo," tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng trong tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng hành xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, khẳng định với vai trò, trách nhiệm của mình, Ban Đại diện tỉnh sẽ hướng dẫn tín đồ thực hiện đúng giáo lý, giáo luật, hiến chương của giáo hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Ban Đại diện tỉnh cùng chính quyền địa phương thực hiện các công tác từ thiện xã hội, làm lợi ích cho nhân sinh, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2025, bà con Phật giáo Hòa Hảo tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động xã hội-từ thiện, góp phần xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, cầu, đường giao thông nông thôn, sưu tầm dược thảo, nấu cơm, cháo từ thiện ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh để phục vụ các bệnh nhân nghèo... với tổng trị giá hơn 78 tỷ đồng./.

An Giang: Thăm, chúc mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Lãnh đạo tỉnh An Giang tin tưởng Ban Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng dẫn tín đồ phát huy truyền thống, sống “Tốt đời, đẹp đạo.”