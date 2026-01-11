Bắc Bộ ấm dần, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng, thời tiết có xu hướng ấm dần. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tình trạng rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/1

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng miền Đông 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Thời tiết trên biển

Trên biển, do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông trở lại, ngày và đêm 11/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 12/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và dông lốc trên biển.

Hiện đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8./.

