Chiến dịch Quang Trung: Quân đội hoàn thành xây dựng mới 100 căn nhà ở Gia Lai

Ngày 10/1, tại xã Tuy Phước Đông, Quân khu 5 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao 57 căn nhà (đợt 2), chính thức hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 100 căn nhà cho nhân dân vùng bão lũ của tỉnh Gia Lai trong “Chiến dịch Quang Trung."

Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 thông tin ngay khi có Nghị quyết, Công điện của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã họp và quyết nghị chủ trương, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng mới nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà hư hỏng nặng do bão lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Triển khai từ ngày 1/12/2025, các đơn vị trực thuộc Bộ, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội với 8.189 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới, sửa chữa 314 nhà cho nhân dân vùng bão lũ ở các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Hơn 1 tháng qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà.

Ở tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 đảm nhiệm xây dựng 64 căn, Vùng 3 Hải quân xây dựng 6 căn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xây dựng 30 căn. Các căn nhà được xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật “3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), kiên cố, phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân. Tất cả được hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng hiệu quả, hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung."

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân vùng bão lũ của tỉnh, xây dựng lại những mái nhà, dựng lại niềm tin sau thiên tai.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định những ngôi nhà được lực lượng quân đội xây dựng, hoàn thành và bàn giao cho nhân dân không chỉ được xây dựng bằng gạch, đá, ximăng, mà còn được dựng nên từ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ và tình cảm sẻ chia của cộng đồng. Mỗi căn nhà sẽ là một mái ấm mới, điểm tựa để nhân dân vững vàng vượt qua khó khăn, vững tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và Đảng ủy-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng nhiều phần quà thiết yếu cho các gia đình được bàn giao nhà mới./.

"Chiến dịch Quang Trung": Ấm áp những mái nhà tình thương sau cơn lũ lịch sử “Chiến dịch Quang Trung” khép lại trong nhịp thi công thần tốc với những mái nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch và người dân vùng lũ Khánh Hòa sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.