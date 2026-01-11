'Chiến dịch Quang Trung' tại Huế về đích trước thời hạn

Những ngôi nhà mái đỏ khang trang trong Chiến dịch Quang Trung tại Huế đã hoàn thiện. Người dân rất phấn khởi khi sắp được đón một cái Tết ấm áp, sum vầy trong ngôi nhà mới sạch đẹp, vững chãi.

Hơn một tháng qua, với quyết tâm cao độ, các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cùng với các đơn vị, đoàn thể đã khẩn trương hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị sập hoàn toàn tại xã Khe Tre.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chiến sỹ bộ đội còn để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bà con, góp phần tô thắm và thắt chặt thêm tình quân dân son sắt, keo sơn.

Tô thắm tình cảm quân dân

Là một chiến sỹ trẻ tham gia xây dựng nhà ở cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung, Hạ sỹ Trần Văn Hoàng Anh (chiến sỹ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế) đã dần trưởng thành về bản lĩnh chính trị, gắn kết sâu sắc với bà con nhân dân. Đặc biệt, mặc dù chưa từng có kinh nghiệm xây dựng, nhưng với tinh thần học hỏi và rèn luyện không ngừng, Hoàng Anh đã miệt mài tiếp thu từng công đoạn nghề thợ xây từ các anh em đi trước.

Giờ đây, Hoàng Anh đã thành thạo các khâu từ trộn vữa, xây tường, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành những ngôi nhà mới vững chãi cho bà con xã Khe Tre trước Tết Nguyên đán.

Hạ sỹ Hoàng Anh chia sẻ: "Khi nhận nhiệm vụ tham gia xây nhà trong Chiến dịch Quang Trung, em rất hào hứng và quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chưa từng có kinh nghiệm xây dựng, ban đầu em còn khá lúng túng, bỡ ngỡ. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của các anh đi trước, em đã dần nắm vững các kỹ năng. Giờ đây, em đã tự tin làm tốt mọi công đoạn.”

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong chiến dịch lần này, Ngọc Anh vui vẻ nói: "Giai đoạn đầu xây dựng, thời tiết ở xã Khe Tre rất khắc nghiệt với những cơn mưa lớn liên tiếp, khiến công việc bị gián đoạn nhiều lần. Dù vậy, để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước Tết, em và các đồng đội không ngại mưa nắng, tranh thủ từng phút giây để đẩy nhanh tiến độ. Những lúc ấy, chúng em luôn nhận được sự động viên, khích lệ ấm áp từ bà con. Người dân địa phương xem các chiến sĩ như con cháu trong gia đình. Giữa trưa nắng gắt hay mưa dầm, bà con vẫn đưa thực phẩm ra tận công trường mời anh em. Những khoảnh khắc tâm tình giữa quân và dân cũng giúp em hiểu, đồng cảm sâu sắc hơn với những khó khăn, vất vả mà bà con đã trải qua."

Hơn một tháng gắn bó với bà con xã Khe Tre trong Chiến dịch Quang Trung, các chiến sỹ Trung đoàn 6 đều có chung cảm nhận về sự ấm áp, nghĩa tình của bà con.

Trung úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế kể: "Giai đoạn khó khăn nhất trong chiến dịch này có lẽ là những ngày đầu tiên khi thời tiết không ủng hộ. Cộng thêm ban đầu các chiến sĩ phải làm với khối lượng công việc lớn như: đào móng, đổ trụ, xây tường, lại phải đảm bảo tiến độ gấp rút để kịp bàn giao nhà trước Tết. Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm, anh em chiến sỹ đã không ngại nắng mưa, tranh thủ thời gian để tận tâm hỗ trợ xây dựng. Kết quả chúng tôi không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Dù chỉ gắn bó với bà con trong thời gian ngắn, nhưng người dân nơi đây luôn dành tình cảm quý mến, chân thành cho các chiến sỹ. Đây cũng là năng lượng "vô hình" tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sỹ khi tham gia chiến dịch này.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh (thứ 2, phải sang) thăm hỏi các hộ dân nhận nhà mới. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dấu ấn đẹp của người lính

Tại các công trường xây dựng nhà ở Chiến dịch Quang Trung, người lính được khắc họa bởi hình ảnh kiên cường, tận tâm làm việc dưới cơn mưa lạnh buốt, vai áo ướt sũng, mồ hôi lẫn với mưa.

Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã để lại trong lòng người dân sự biết ơn sâu sắc, niềm tin vững chãi rằng dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những người lính Cụ Hồ sẵn sàng ở bên, che chở và xây dựng lại cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, gia đình được hỗ trợ xây nhà mới tại xã Khe Tre xúc động chia sẻ: "Mấy ngày nay khi thấy ngôi nhà mới hoàn thiện, tôi hạnh phúc quá đến không thể ngủ được. Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6 rất tận tâm tích cực làm việc. Dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, các đồng chí vẫn kiên trì làm việc, đội mưa đội gió để xây nhà cho chúng tôi. Điều này khiến cho vợ chồng tôi cảm động vô cùng.”

Chứng kiến các chiến sỹ bộ đội dãi dầm mưa nắng kiên cường xây dựng công trình, anh Nguyễn Minh Thái, người dân xã Khe Tre thỉnh thoảng cũng mang cơm, cháo, bánh ra công trường mời các chiến sỹ và chia sẻ, động viên tinh thần, khích lệ từng người.

Anh Nguyễn Minh Thái nói: "Tôi xem các chiến sỹ như người thân trong gia đình. Không phải chỉ riêng tôi, mọi người dân quanh đây ai cũng thương, mến các đồng chí. Đặc biệt trong những ngày này, khi chứng kiến các đồng chí bất chấp thời tiết, gấp rút xây dựng nhà trong chiến dịch Quang Trung tôi lại càng cảm động. Các chiến sỹ đã để lại hình ảnh người lính mẫn cán, vì dân phục vụ, sắc son với nhân dân."

Với sự thần tốc, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an và các đoàn thể, đến ngày 10/1 Chiến dịch Quang Trung tại thành phố Huế đã hoàn thành sớm hơn thời hạn quy định tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các công trình được thi công bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn kết cấu, mỹ quan, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu sử dụng lâu dài của các hộ dân./.

"Chiến dịch Quang Trung": Ấm áp những mái nhà tình thương sau cơn lũ lịch sử “Chiến dịch Quang Trung” khép lại trong nhịp thi công thần tốc với những mái nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch và người dân vùng lũ Khánh Hòa sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.