Kịp thời đưa thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động đi cấp cứu

Chiều 10/1, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời phối hợp đưa thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn lao động đi cấp cứu.

Trong quá trình làm việc, sau khi hoàn thành việc dọn hầm hàng, một thuyền viên của tàu SCORPIO 67 trèo lên cầu thang để di chuyển lên boong không may bị trượt chân, ngã từ trên cao xuống bị thương nặng. Thuyền viên bị nạn là anh LIN JLANNAN (sinh năm 2001, quốc tịch Trung Quốc), là thợ máy trên tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng tại khu vực cảng và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công tác hỗ trợ, bảo đảm an toàn, chăm sóc y tế cho thuyền viên bị nạn được thực hiện khẩn trương, đúng quy trình.

Việc kịp thời xử lý vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ khu vực cửa khẩu cảng biển; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt trong phối hợp cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên và người lao động hoạt động trên địa bàn./.

