Hưng Yên: Đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy xưởng gỗ và xưởng tái chế nhựa

Ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo (Hưng Yên) cho biết vụ cháy nhà xưởng xảy ra đêm 9/1, tại thôn Cát Lư (Lạc Đạo) đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương ngăn chặn cháy lan, di chuyển tài sản cho các gia đình lân cận.

Đến khoảng 1 giờ ngày 10/1, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hồi 19 giờ 50 phút ngày 9/1, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo về vụ cháy tại khu nhà xưởng rộng hơn 1000 m2, ở thôn Cát Lư, xã Lạc Đạo của bà Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo) cho các cá nhân thuê để: sản xuất viên nén gỗ ép từ mùn cưa; gia công sơn các bộ phận, sản phẩm từ nhựa để lắp ráp vào xe đạp, xe máy điện; làm kho chứa các loại phế liệu túi bóng, nilon và một phần mặt bằng làm quán bia hơi.

Công an xã Lạc Đạo và lực lượng an ninh trật tự cơ sở báo cáo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tăng cường hàng chục xe chữa cháy cùng 60 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan.

Diện tích đám cháy lúc lớn nhất lên đến 1.500m2, có khả năng cháy lan sang khu vực lân cận.

Hiện Công an xã đang phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tỉnh Hưng Yên để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc theo quy định.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà xưởng chế biến gỗ và tái chế phế liệu nhựa. Xung quanh còn có những đống gỗ và nylon. Một số khu vực nhà xưởng đã bị sập đổ.

Khu nhà xưởng bị cháy được xây dựng bằng tường gạch, mái lợp tôn. Nguồn nước cho việc chữa cháy không thuận lợi, do vậy việc dập lửa rất khó khăn.

Khu vực xảy ra cháy nằm cạnh nhiều nhà dân, có nhiều phương tiện và người qua lại nên phần nào ảnh hưởng tới công tác chữa cháy.

Cùng với công tác chữa cháy, sơ tán người dân và đồ vật xung quanh, lực lượng chức năng đang phân luồng, hướng dẫn giao thông. Nhiều nhân chứng cho biết thiệt hại về vật chất là khá lớn./.

