Triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” với giá trị giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép khí cười (N₂O) hoạt động có tổ chức, giao dịch với số tiền đặc biệt lớn; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm liên quan.

Các bị can gồm Huỳnh Đức Cường (sinh năm 2004, trú tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh), Phan Thành Đạt (sinh năm 2002, trú tại phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1998, trú tại phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, rạng sáng 21/3, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su và thiết bị liên quan. Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 59 bình khí N₂O, với tổng trọng lượng hơn 300kg từ các đối tượng trong đường dây.

Kết quả điều tra xác định Huỳnh Đức Cường là đối tượng cầm đầu, tổ chức việc nhập hàng, điều phối hoạt động mua bán và trực tiếp quản lý dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng.

Phan Thành Đạt được thuê thực hiện việc đóng gói, giao hàng với số lượng đơn lớn; trong khi Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để liên hệ khách hàng, tổ chức giao hàng tận nơi và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2025, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng khí N₂O cho mục đích tác động đến con người là hành vi bị nghiêm cấm.

Loại khí này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn hại hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người sử dụng.

Trước tình trạng vi phạm còn diễn biến phức tạp, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình, cần tăng cường quản lý con em, không để tham gia sử dụng “khí cười”; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép./.

