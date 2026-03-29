Hà Nội: Triệu tập 2 đối tượng liên quan vụ hành hung trên đường Nguyễn Khang

Chiều 29/3, liên quan đến vụ nam thanh niên bị hành hung trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội), Công an phường Yên Hòa đã triệu tập 2 người để xác minh, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (Hà Nội), nhóm người đi ôtô biển kiểm soát 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu rồi ép sát, chặn đầu xe của một nam thanh niên.

Sau đó, nhóm người này lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân không kịp phản kháng, bị thương nặng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, nhóm người này nhanh chóng bỏ đi. Nam thanh niên sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Sự việc được một số nhân chứng dùng điện thoại ghi hình và đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi côn đồ của nhóm người trên cần phải được xử lý nghiêm.

Hiện Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc./.

Bắt giữ tài xế hành hung người sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân tử vong Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ tính chất, mức độ hành vi của đối tượng, đồng thời xem xét các dấu hiệu tội phạm liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.