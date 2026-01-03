TP. Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp kẻ hành hung người tại Phường Long Trường

Trưa ngày 3/1/2026, Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về việc bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn vào ngày đầu năm mới. Hành vi bạo lực này đã được cơ quan công an nhanh chóng phát hiện và xử lý chỉ sau một ngày xảy ra sự việc, thể hiện quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự và sự an toàn của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Thành phố đã phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung. Nguồn tin ban đầu xác định sự việc xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, thuộc địa bàn Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an Phường Long Trường tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được danh tính nghi phạm là Bùi Thanh Bình, sinh năm 1989, hiện đang cư trú tại Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức. Đối tượng này đã nhanh chóng được mời về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Bùi Thanh Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 1/1/2026, Bùi Thanh Bình đi cùng bạn đến quán cà phê nói trên để uống nước. Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C, sinh năm 2009, hiện ngụ tại Phường Long Trường, Bình đã không kiềm chế được cảm xúc. Trong cơn nóng giận, đối tượng này đã cầm chiếc ly đang dùng để uống nước trực tiếp đập vào đầu nạn nhân, gây thương tích cho chị C. Hành vi này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng khi xảy ra ngay trong không gian công cộng và đối tượng nạn nhân là một người trẻ tuổi.

Với những chứng cứ thu thập được, bao gồm lời khai của bị hại, nhân chứng và tài liệu từ clip trên mạng xã hội, ngày 02 tháng 01 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức đã chính thức ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là biện pháp tố tụng nghiêm khắc, cần thiết nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội hoặc bỏ trốn.

Cơ quan công an cho biết, hiện tại đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập và hoàn thiện các tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý nghiêm minh đối tượng Bùi Thanh Bình theo đúng quy định của pháp luật. Hành vi cố ý gây thương tích có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án nghiêm khắc./.