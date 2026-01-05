Quảng Trị: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

Sáng 5/1, ông Tạ Quang Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do chìm thuyền đánh cá.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể ngư dân P.V.H, (sinh năm 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc Mũi Si, xã Cửa Tùng.

Các lực lượng chức năng đang triển khai thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân đưa về mai táng.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2/1, địa phương nhận được tin báo về việc ông P.V.H khi đang đánh cá tại khu vực bờ biển thuộc thôn Hà Lợi Trung khoảng 100m thì thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm. Ông H. mất tích.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với công an, quân sự, Trạm biên phòng Bắc Sơn - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng, người dân đã kéo thuyền vào bờ và triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.../.



