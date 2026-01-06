Quảng Ngãi thu gom lượng lớn bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 6/1, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long (Quảng Ngãi) Đinh Văn Nhà thông tin: Từ chiều 5/1 đến sáng 6/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long đã tổ chức thu gom lượng lớn bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã thành lập đội thu gom vận chuyển gồm 4 cán bộ, chiến sỹ, tiến hành thu gom 1 quả đạn rocket 76mm tại thôn 3; 1 quả đạn cối 81mm tại thôn Cà Xen và 1 quả bom có trọng lượng 50kg, độ sát thương nặng (chưa xác định chủng loại) tại thôn Làng Trê của xã Minh Long.

Các vật nổ này hiện được chứa trong các thùng xốp có cát mịn nhằm chống va đập và được vận chuyển bằng phương tiện cơ giới về vị trí tập kết định sẵn. Việc thu gom, vận chuyển thực hiện theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của Bộ Quốc phòng đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long cho biết thêm, các quả bom, đạn này được phát hiện trên rẫy canh tác keo và ruộng lúa của người dân địa phương. Nhận được tin báo, Ban đã cắt cử lực lượng nhanh chóng tiếp cận, khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền lên phương án tiêu hủy lượng lớn bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và công trình trên địa bàn xã./.

