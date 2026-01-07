Canada hỗ trợ phục hồi sinh kế bền vững tại Lào Cai

Ngày 7/1, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai và Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng đã thông tin khái quát về tỉnh Lào Cai mới, được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai; nêu rõ vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh với vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế nổi bật của tỉnh trong phát triển công nghiệp khai khoáng, kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch sinh thái-văn hóa… cùng những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương năm 2025.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 6 chương trình, dự án do Chính phủ Canada tài trợ đang được triển khai, tập trung vào phát triển sinh kế bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bình đẳng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Căn cứ các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển Canada-Việt Nam và định hướng phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng đề nghị Chính phủ Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho tỉnh Lào Cai triển khai các chương trình, dự án phòng, chống thiên tai; phát triển hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; các dự án tăng cường năng lực y tế, giáo dục…; đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Canada đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thời gian qua, Dự án “Phục hồi sinh kế bền vững, ưu tiên yếu tố giới cho các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi,” do Chính phủ Canada tài trợ thông qua FAO, đã được triển khai trong thời gian 9 tháng tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Dự án có tổng kinh phí 1,01 triệu USD, tương đương khoảng 26,5 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng đời sống cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn tỉnh.

Ngài Randeep Sarai - Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada trao đổi với các hộ hưởng lợi dự án về phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đến nay, dự án đã hỗ trợ 6.874 hộ dân thông qua hình thức cấp phát phiếu đổi vật tư nông nghiệp, mỗi phiếu trị giá tối đa 3,3 triệu đồng, với tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 20,8 tỷ đồng. Riêng tại xã Yên Bình, trên địa bàn các xã trước sáp nhập là Đại Đồng và Tân Hương, đã có 1.177 hộ dân bị thiệt hại được hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của tỉnh do ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian vừa qua, ngài Bộ trưởng mong muốn sự hỗ trợ mà phía Canada triển khai đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Randeep Sarai cũng khẳng định, sau chuyến thăm này sẽ chia sẻ thông tin, kết nối các địa phương, đối tác của Canada đến nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các hoạt động hợp tác với tỉnh Lào Cai, cũng như tăng cường kết nối và thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai bên.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại xã Yên Bình và Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (VINASAMEX) tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai./.

