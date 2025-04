Hỗ trợ 4 tỷ đồng phục hồi sinh kế sau bão Yagi cho phụ nữ nghèo tại Lào Cai

Mỗi phụ nữ nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng/hộ để phục hồi lại các hoạt động sinh kế đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi xảy ra vào tháng 9/2024. Tổng số tiền mặt được trao trong đợt này là gần 4 tỷ đồng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi năm 2024 tại tỉnh Lào Cai" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Chính phủ New Zealand tài trợ, UN Women phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương thực. Dự án nhằm giúp phụ nữ dễ bị tổn thương địa phương khôi phục sinh kế, đảm bảo an sinh và thúc đẩy bình đẳng giới sau thiên tai.

Đối tượng hưởng lợi của dự án là phụ nữ thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, bị mất sinh kế hoặc giảm thu nhập đáng kể (từ 70%) do bão Yagi; phụ nữ người dân tộc thiểu số; phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, khuyết tật hoặc có bệnh mãn tính, đang mang thai hoặc có con dưới 5 tuổi; hộ có người cao tuổi (trên 65 tuổi) không thể lao động và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới tại các xã Dền Thàng, Trung Lèng Hồ, Mường Vi và Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam chia sẻ: "Thiên tai không chỉ để lại thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và sinh kế của nhiều hộ gia đình. Khoản hỗ trợ tiền mặt này không chỉ mang tính cứu trợ khẩn cấp mà còn là nguồn động viên giúp phụ nữ Lào Cai có thêm cơ hội phục hồi và phát triển bền vững."

Bên cạnh việc trao tiền mặt, chương trình còn kết hợp các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực giới và tập huấn phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về các quyền lợi của mình, giúp họ chủ động phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ bạo lực gia đình và bạo lực giới trong bối cảnh hậu thiên tai.

Dự án còn triển khai các khóa tập huấn về phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cung cấp kiến thức và kỹ năng để các hộ gia đình sử dụng nguồn hỗ trợ tiền mặt một cách hiệu quả, đầu tư hợp lý vào sản xuất nông nghiệp hoặc các mô hình kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương và sự thay đổi của khí hậu.

Thông qua dự án, phụ nữ hưởng lợi sẽ có quyền chủ động sử dụng nguồn hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu tái đầu tư vào hoạt động sản xuất hoặc phục hồi sinh kế. Dự án cũng tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của UN Women trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh thiên tai và khủng hoảng./.

