Vụ đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Ngày 22/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trần Ngọc Tr (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) - một trong hai nạn nhân bị đuối nước mất tích khi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê) tại vị trí cách bờ khoảng 300m. Thi thể anh Tr đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 2 phút ngày 21/2, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về việc ba người trong một gia đình, gồm: anh Trần Ngọc Tr, cháu Trần Ngọc Kim Ng và cháu Trần Ngọc Gia Ph ra bãi biển Mỹ Khê (trước quán Bích Trâm), thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê tắm và không may bị đuối nước.

Công an xã đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi và nhân dân tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được cháu Trần Ngọc Kim Ng và dìu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế điều trị. Hai người còn lại mất tích.

Chiều tối cùng ngày (21/2), thi thể cháu Ph được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 100m.

Trong ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân Tr; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ, mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân.../.



Quảng Ngãi: Tắm biển Mỹ Khê, 2 người đuối nước mất tích Sau nhiều nỗ lực, mọi người đã tiếp cận được cháu Trần Ngọc Kim Ng (13 tuổi) và dìu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Hai nạn nhân Tr và Ph vẫn chưa được tìm thấy.