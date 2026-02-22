Siêu tàu du lịch chở gần 2.000 du khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đầu xuân

Sáng 22/2, tàu Costa Deliziosa, quốc tịch Italy chở theo 1.959 du khách quốc tế cùng 892 thủy thủ đoàn đã cập cảng SP-PSA (phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho gần 2.000 hành khách trên tàu.

Trước đó, tàu đã thực hiện khai báo điện tử gửi đến các cơ quan chức năng của Việt Nam nắm để hoàn thiện sớm các bước thủ tục.

Ngay khi tàu đến phao số “0” ở ngoài khơi Vũng Tàu, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã cử 9 cán bộ lên tàu để thực hiện thủ tục nhập cảnh cho khách.

Quá trình di chuyển từ phao số “0” vào đến cảng, cán bộ Biên phòng cũng đã làm xong thủ tục cho hành khách và tiến hành phát thẻ đi bờ cho hành khách khi tàu cập vào bến cảng để đi tham quan các điểm đã đăng ký.

Đại diện doanh nghiệp đón khách của tàu Costa Deliziosa cho biết, khách trên tàu chủ yếu đến từ các nước châu Âu như: Anh, Pháp, Italy. Khi lên bờ, du khách dự kiến sẽ đi tham quan các danh lam, di tích tại Thành phố Hồ Chí Minh như: dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bạch Dinh, tượng chúa Kito, Bãi Trước, Bãi Sau…

Tàu Costa Deliziosa chở du khách du lịch vòng quanh thế giới với hành trình kéo dài 4 tháng. Tàu khởi hành ở Barcelona (Tây Ban Nha) từ 3 tháng trước.

Tàu Costa Deliziosa dài 294m, rộng hơn 32m và có chiều cao tĩnh không hơn 56m. Chiều tối 22/2, tàu Costa Deliziosa sẽ rời cảng SP-PSA ở Thành phố Hồ Chí Minh để đến Singapore./.

