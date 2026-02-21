Hải Phòng: "Xe điên" húc văng 15 xe máy, hàng chục người bị thương

Khoảng 14 giờ ngày 21/2, tại ngã tư đường Lê Hồng Phong giao với Trung Hành 5, phường Hải An, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một xe ôtô do không làm chủ tay lái đã húc liên hoàn vào hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khoảng 15 xe máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, trong đó có xe chở 4 người gồm bố, mẹ và hai con nhỏ.

Bất ngờ, xe ôtô mang biển kiểm soát 15A-823.59 lao tới, do không làm chủ tay lái đã đâm trực diện vào các xe máy phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến khoảng 15 xe máy bị hư hỏng, nhiều người bị hất văng ra đường, khiến hàng chục người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo phản ánh của người dân tại hiện trường, điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 15A-823.59 là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, có biểu hiện say rượu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

