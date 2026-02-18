Xã hội

Giao thông

'Nhồi nhét' 50 người trên xe 21 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt 217 triệu đồng

Chủ xe và tài xế xe ôtô khách 29F-012.xx bị phạt tổng số tiền 217,5 triệu đồng do xe giường nằm có 21 chỗ nhưng chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Chu Thanh Vân
Cảnh sát giao thông kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Cảnh sát giao thông kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 18/2, nhận được phản ánh của người dân qua Zalo về việc xe khách chạy tuyến Lào Cai-Lạng Sơn có dấu hiệu ‘nhồi nhét’ khách, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Vào 11 giờ 45 phút ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra xe ôtô khách 29F-012.xx, do tài xế Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1982, trú tại Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ) nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H về lỗi "chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các chủ xe, lái xe chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sự an toàn của hành khách, vi phạm nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang khách, trên nóc xe, chạy ẩu, vi phạm tốc độ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhồi nhét khách #Xe khách #Cục Cảnh sát giao thông Lào Cai
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương). (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều cơ chế mới cho metro Thành phố Hồ Chí Minh

Metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững.