Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc từ sáng mùng 1 Tết

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về việc ra quân xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định, đúng 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (17/2 dương lịch), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” không vì ngại kiêng ngày Tết, trên các tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động lực lượng, phương tiện và triển khai nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đúng thời gian đã định.

Việc kiểm tra được các cán bộ, chiến sỹ thực hiện đúng quy trình, điều lệnh Công an nhân dân, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng vẫn bảo đảm thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, góp phần tạo hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Theo ghi nhận sơ bộ, đa phần người dân đã chấp hành tốt quy định của pháp luật. Trong khung giờ từ 10-14 giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe môtô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 809 người điều khiển vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 28 xe con, 758 xe môtô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cùng với đó, Cảnh sát giao thông cũng xử lý 220 trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, 176 trường hợp không có đăng ký xe, 36 trường hợp không có gương chiếu hậu; tạm giữ 809 phương tiện, 63 giấy phép lái xe.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết những ngày đầu năm mới, việc sử dụng rượu, bia trong các buổi gặp mặt, chúc Tết diễn ra khá phổ biến.

Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm khi người điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái sau khi sử dụng rượu, bia.

Cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết, tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

Chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn sẽ được Cục Cảnh sát giao thông thực hiện liên tục trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Từ 19-23 giờ tối nay, Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai chuyên đề này. Đây là biện pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết./.

