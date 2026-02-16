Chuyến tàu Hạnh phúc SE3: Hướng về phương Nam mang theo niềm mong chờ sum họp

Tối 16/2 (tức 29 Tết, khi không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, Chuyến tàu Hạnh phúc SE3 chính thức lăn bánh, mang theo 450 hành khách rời Hà Nội để hướng về phương Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã có mặt tại Ga Hà Nội để động viên cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và gửi lời chúc năm mới đến hành khách trên chuyến tàu Hạnh phúc.

Dự kiến, chuyến tàu sẽ cập ga cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hành trình dài xuyên suốt đất nước. Tại đây, 450 hành khách sẽ tiếp tục những cuộc đoàn tụ, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng và niềm tin.

Chuyến tàu Hạnh phúc SE3 trong đêm Giao thừa không chỉ đưa người về nhà, mà còn chuyên chở yêu thương, kết nối những trái tim xa quê, góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn trên dải đất hình chữ S.

Hành khách đón Giao thừa trên chuyến tàu Bắc Nam đặc biệt. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chuyến tàu Hạnh phúc là sáng kiến do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, với mong muốn mang đến một hành trình giàu cảm xúc, gần gũi và nhân văn cho hành khách trong những ngày đầu năm 2026.

Đó là nỗ lực làm mới hình ảnh đường sắt trong đời sống hiện đại, gắn di sản, lịch sử với trải nghiệm hôm nay. Khi hành khách cảm nhận được sự trân trọng, chuyến đi trở thành ký ức đẹp, góp phần nuôi dưỡng niềm tin vào dịch vụ công và trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ về ý tưởng chương trình, nhà báo Lê Quốc Minh, cho hay Chuyến tàu Hạnh phúc mang tên Nhân Dân, gắn với các hoạt động văn hóa, ẩm thực truyền thống, là cách để hình ảnh đất nước Việt Nam được lan tỏa rộng rãi, không dừng lại trong nước mà vươn ra thế giới. Việc kết hợp cùng ngành đường sắt, một lĩnh vực đang có nhiều chuyển mình giúp ý tưởng trở thành hiện thực sinh động./.

Báo Nhân Dân lan tỏa hạnh phúc đến mọi người trên chuyến tàu Bắc-Nam đặc biệt Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang trên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ, ấm áp sắc Xuân chính thức vận hành trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.