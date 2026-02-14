Khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa cho biết sẽ đưa vào khai thác tạm hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Đây là giải pháp cấp bách nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho tài xế và hành khách trong giai đoạn đầu đưa tuyến cao tốc vào vận hành.

Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ tại Km 2006+00 thuộc dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang sẽ chính thức đưa vào khai thác tạm từ 8 giờ ngày 15/2/2026.

Trước đó, các hạng mục quan trọng như lối ra, vào và khu dịch vụ công thiết yếu ở cả hai bên trái và phải tuyến đã được khẩn trương hoàn thiện vào ngày 14/02/2026. Trạm dừng nghỉ này có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 11,5 ha, nằm trên địa phận xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ.

Tại đây, người dân sẽ được cung cấp các dịch vụ cơ bản bao gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, bàn ghế nghỉ ngơi cùng các dịch vụ nước uống giải khát và đồ ăn nhẹ.

Trong khi đó, trạm dừng nghỉ tại Km 2061+200 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau cũng đã bắt đầu phục vụ người dân từ 22 giờ ngày 12/02/2026. Hiện tại, trạm đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu ở phía bên phải tuyến theo hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau.

Trạm dừng nghỉ này tọa lạc tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 6,3 ha. Các dịch vụ hiện có tại trạm bao gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, khu vực bàn ghế phục vụ hành khách nghỉ ngơi và nước giải khát.

Việc đưa các trạm này vào hoạt động ngay trong đợt cao điểm Tết được đánh giá là rất kịp thời, giúp giải quyết nhu cầu dừng nghỉ của phương tiện trên lộ trình dài hơn 110 km.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính là 110,85 km, quy mô 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Tuyến đường được chia thành hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ-Hậu Giang dài 37,07km và đoạn Hậu Giang-Cà Mau dài 73,2km.

Theo thiết kế quy hoạch, tại mỗi dự án thành phần sẽ được đầu tư xây dựng một trạm dừng nghỉ quy mô, bố trí đều hai bên tuyến để phục vụ tối đa nhu cầu của người tham gia giao thông. Mặc dù hiện tại chỉ mới đưa vào khai thác tạm các hạng mục thiết yếu, nhưng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy mô hoàn thiện của mỗi trạm dừng nghỉ sẽ rất hiện đại và đa năng.

Các hạng mục dịch vụ công miễn phí sẽ bao gồm bãi đỗ xe rộng rãi, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời dành riêng cho lái xe, khu vệ sinh sạch sẽ và nơi cung cấp thông tin du lịch, giao thông.

Đặc biệt, trạm còn bố trí nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông và khu vực tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh các dịch vụ công, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, hệ thống dịch vụ thương mại tại các trạm dừng nghỉ này sẽ được đầu tư bài bản để trở thành những điểm dừng chân tiện nghi.

Các hạng mục dự kiến hoàn thiện trong thời gian tới bao gồm khu vực phục vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng, siêu thị giới thiệu và bán hàng hóa địa phương.

Để phục vụ phương tiện, trạm sẽ có trạm cấp nhiên liệu, hệ thống trạm sạc xe điện hiện đại, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa và khu vực rửa xe. Ngoài ra, không gian dành cho gia đình cũng được chú trọng với khu vui chơi, giải trí và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.

Đáng chú ý, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này còn đóng vai trò là cầu nối văn hóa và kinh tế địa phương. Trong quy hoạch công trình hỗ trợ, mỗi trạm sẽ có biểu trưng riêng của địa phương và không gian dành cho việc sản xuất, chế biến, quảng bá các đặc sản vùng miền.

Đây cũng sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hội chợ và hoạt động văn hóa, tạo điều kiện để du khách tiếp cận với bản sắc của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết sau giai đoạn khai thác tạm để phục vụ nhu cầu cấp bách của người dân, các hạng mục còn lại của hai trạm dừng nghỉ tại Km 2006+00 và Km 2061+200 sẽ tiếp tục được triển khai đầu tư và hoàn thiện theo đúng quy mô thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho toàn khu vực phía Nam.

Để biết chính xác vị trí và chỉ đường đến các trạm dừng nghỉ này, người dân có thể thực hiện quét mã QR được cung cấp tại các bảng thông tin hướng dẫn trên tuyến hoặc qua các phương tiện truyền thông chính thức của dự án./.

