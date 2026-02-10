Chi tiết các trạm dừng nghỉ cao tốc phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác là các trạm Giẽ-Ninh Bình (trạm của VEC), Cao Bồ-Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (trái tuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ngoài ra còn có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ. Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp Tết Âm lịch năm 2026 trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu…) của các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Cụ thể, đến nay đã có các trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, cụ thể các trạm gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205), Phan Thiết-Dầu Giây.

Các trạm đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ Tết Nguyên đán gồm các trạm Bùng-Vạn Ninh, Cam Lộ-La Sơn, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong 17/21 trạm đưa vào khai thác nói trên, có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn-Quốc lộ 45 (đang làm thủ tục cấp phép); Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến, đang làm thủ tục cấp phép)./.

